La passerelle de Chaumény doit être reconstruite

Très dégradée, la passerelle de Chaumény doit être rapidement remplacée. Située sur l’itinéraire piétonnier permettant de relier les avenues Belmont et Claude-Nobs, cette liaison constitue la seule possibilité pour les piétons de traverser la ligne CFF entre les gares de Montreux et de Clarens. «C’est un cheminement très utilisé par les habitants, mais aussi par les utilisateurs du Centre de Congrès qui stationnent sur l’avenue Belmont», relève Christian Neukomm, municipal.

Prévus dès le mois d’août, les travaux affecteront notablement les habitants du secteur. La passerelle devra être mise hors service durant trois à quatre mois, sous réserve des possibilités de fermeture de la ligne CFF. La traversée piétonne la plus proche est située à la rue du Centre, soit environ 300 m à l’est. Il sera par ailleurs nécessaire de fermer toute l’avenue des Alpes au trafic routier durant une semaine, afin de pouvoir effectuer l’assemblage et la pose de la nouvelle passerelle, qui sera entièrement conçue en béton.

«Il ne sera pas envisageable de maintenir une voie de circulation avec l’emprise importante sur la chaussée du camion-grue et de la zone d’assemblage», précise Christian Neukomm. Un cheminement sécurisé sera toutefois maintenu en tout temps. Quelques arbres situés sur l’avenue des Alpes devront néanmoins encore être coupés – et ensuite remplacés –, afin de permettre au camion-grue d’effectuer les manœuvres. Enfin, la ligne 204 (Montreux-Chailly) des transports publics VMCV devra être déviée durant au moins une semaine. Les bus provenant de l’est seront, eux, déviés par la partie inférieure de l’avenue de la Gare et ceux provenant de l’ouest par la Grand-Rue. La vieille passerelle sera démontée en août, alors que le nouvel ouvrage sera mis en place en octobre et ouvert aux piétons en novembre-décembre.

Le coût de l’opération est estimé à près de 1,6 million de francs et fait l’objet d’une demande de crédit de la Municipalité. «Les CFF ne participent pas au financement de ces travaux, uniquement du ressort communal, ajoute Christian Neukomm. Car cette passerelle est un ouvrage de confort construit après la création des voies.» En 1861, lors de la construction de la ligne du Simplon, seul un passage à niveau permettait de traverser les voies. Vers 1910 – probablement à cause de l’augmentation du trafic ferroviaire –, une première passerelle a été construite pour franchir la ligne de chemin de fer. Elle a été remplacée en 1979 par un ouvrage en métal et en béton, qui a désormais fait son temps.