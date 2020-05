Le patron du Paléo a manqué une coche

«Si je me trompe, je suis prêt à m’excuser. Mais dans cette affaire, selon les éléments en ma possession, j’étais persuadé d’agir dans les règles», déclarait vendredi Daniel Rossellat à l’issue de l’audience qui avait amené le président du Paléo Festival et syndic de Nyon devant le Tribunal de police. Il contestait une amende de 2'000 francs infligée en août dernier par le préfet pour infraction à la loi forestière vaudoise.

En cause, une passerelle en échafaudages, de deux fois 30 m de longueur, construite en forme de coude par-dessus la rivière l’Asse, pour sécuriser le passage des artistes depuis les loges jusqu’à la nouvelle grande scène montée pour l’édition 2019. L’installation de cet ouvrage n’avait nécessité aucun défrichement dans le cordon boisé de la rivière, mais l’inspecteur des forêts de l’arrondissement de Nyon avait piqué la mouche, car aucune demande d’autorisation de construire dans une aire forestière, comme le requiert la loi, ne lui avait été soumise.

«Nous avons à cœur d’avoir de bonnes relations avec le Canton et de respecter les règles»

Ce dernier a expliqué au président du tribunal, Daniel Stoll, que le secrétaire général du Paléo Festival lui avait annoncé l’aménagement de cette passerelle à l’issue d’une séance tenue le 26 juin 2019, et que les travaux avaient commencé le lendemain. «J’ai été surpris et déçu d’avoir été mis devant le fait accompli», relevait Jean Rosset, devenu depuis inspecteur cantonal des forêts.

Le plan de ce cheminement en passerelle, l’une des trois options envisagées par le festival, était certes joint à la demande d’autorisation de la manifestation (Pocama) d’avril 2019, mais le responsable avait répondu non à la question de savoir si des installations en forêt étaient prévues. «Cette case n’étant pas cochée, notre service n’a donc pas été consulté», notait l’inspecteur. Or l’aire forestière est caractérisée par l’interdiction de défricher et de construire à l’intérieur. La loi forestière vaudoise précise qu’une autorisation exceptionnelle, au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ne peut être délivrée qu’avec l’autorisation du service. De plus, ce cordon boisé est inscrit à l’Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites et figure dans le réseau écologique comme territoire d’intérêt biologique supérieur.

Dans sa sanction, le préfet notait que la passerelle avait été faite «dans le respect maximal du milieu boisé». Et les dégâts constatés ensuite par le garde forestier ne touchaient que le sol et des buissons à l’entrée du passage sud. Me Étienne Monnier, fort d’un avis de droit, a plaidé la bonne foi du responsable de la manifestation, qui se reposait sur la LATC, qui n’exige pas d’autorisation hors zones à bâtir pour des installations provisoires d’une durée de moins de trois mois. Le jugement tombera la semaine prochaine.