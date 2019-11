Peines modérées pour trois faux flics ripoux

Les infractions sont graves, mais la manière dont elles ont été commises a davantage porté la signature de l’amateurisme que celle du crime organisé. C’est peut-être ainsi que l’on peut lire le verdict prononcé à l’encontre de trois Chablaisiens par la Cour correctionnelle de l’Est vaudois. Ils avaient tenté d’extorquer de l’argent à un supposé trafiquant, en se faisant passer pour des policiers corrompus. Ils écopent de peines bien inférieures à celles requises par la procureure Myriam Bourquin. Si les juges ont retenu presque toutes les charges, ils ont évalué les culpabilités avec des nuances.

Le plus sévèrement puni, un père de famille chilien ayant grandi en Suisse, écope de 18 mois de prison, dont une moitié avec sursis durant 5 ans. Il échappe à la sentence qu’il redoutait le plus: l’expulsion vers son pays d’origine pour une durée de six ans. Suisse originaire du Kosovo, son premier complice devra s’acquitter d’une année derrière les barreaux, dont il a déjà purgé un bon tiers. Les juges ont choisi de ne pas révoquer son sursis pour une infraction antérieure; il n’aura donc pas à accomplir les 4 ans, au total, qu’avait réclamés le Parquet. Enfin, leur comparse natif d’Aigle s’en tire avec un sursis complet pour les 11 mois qui lui sont imposés, au lieu des 2 ans, dont 6 mois ferme, demandés par le Ministère public.

Ne disposant pas encore des motivations du jugement, les défenseurs des trois prévenus ne peuvent s’avancer quant à un éventuel appel, mais se déclarent plutôt satisfaits d’un verdict qu’ils estiment proportionné. Le Ministère public attend aussi de disp