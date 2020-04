Les pères divorcés se sentent mis à l’écart

La pandémie exacerbe des tensions déjà existantes en temps normal. Pour les parents divorcés qui n’ont pas pu trouver de terrain d’entente, la situation est devenue plus compliquée. Certains se sentent lésés, notamment les parents non gardiens, en majorité des pères.

Séparé dans un contexte conflictuel, le papa d’un garçon de 9 ans regrette de ne pas pouvoir être davantage présent auprès de son fils en ces temps difficiles. Son droit de visite fait l’objet d’une curatelle de surveillance: «Des parents non gardiens se retrouvent au chômage technique. À partir du moment où les écoles ont fermé, des parents gardiens se sont attribué le temps scolaire. Moi, j’ai proposé de partager le temps de fermeture de l’école. Mais la réponse a été négative. On m’a dit qu’il n’était pas possible de faire de changement. Pourtant, en temps de crise, il est important que l’enfant sache que son père est présent.»

Alternatives réclamées

Certains parents maintiennent en temps normal la relation avec leur enfant, selon des règles fixées par la justice, dans le cadre des «points rencontres». Or l’épidémie de Covid-19 a abouti à la fermeture de ces espaces protégés. «Dans des cas extrêmes, des papas ne peuvent pas voir leurs enfants», affirme le père interrogé. Les associations paternelles ont écrit aux responsables des organismes de protection de la jeunesse et de la famille, au niveau romand dans un premier temps, pour réclamer des solutions adaptées à la situation: «L’alternative de contacts réguliers avec l’enfant par Skype ou téléphone devrait pouvoir être promue, voire ordonnée», déclare leur missive. La mobilisation est désormais nationale et se traduit par des requêtes aux autorités fédérales.

«On devrait pouvoir restituer les enfants à un parent ou à un grand-parent»

Des inquiétudes s’expriment également à propos des enfants placés, notamment en foyer. Selon les chiffres de l’État, 80% des enfants sont restés dans leur institution ou leur famille d’accueil, «au vu de la complexité de leur situation». «On devrait pouvoir restituer les enfants à un parent ou à un grand-parent pour qu’ils ne soient pas cloîtrés», relève Julien Dura, responsable de la communication du Mouvement de la condition paternelle Vaud (MCPV).

«Interprétation étroite»

L’organisation de la garde ou du placement des enfants est encadrée par des décisions de justice. «Les services de l’État appliquent une interprétation étroite», déplore le père qui se sent mis à l’écart. Pour Julien Dura, le contexte particulier exige des réponses adaptées: «Les curateurs et curatrices des organismes de protection de la jeunesse pourraient, dans le cadre de leur mandat et des décisions de justice, faciliter formellement et encourager la flexibilisation du mode de garde prévu en temps normal, pour cette période spéciale qui risque de durer jusqu’à l’été.»

Le Département vaudois de la formation et de la jeunesse reconnaît l’existence de restrictions: «Les difficultés que les institutions peuvent temporairement rencontrer en lien avec les conditions sanitaires d’accueil et les absences du personnel peuvent provisoirement rendre l’accueil et l’exercice d’un droit de visite impossible.» Mais, ajoute-t-il, «dans ce cas, une alternative est toujours proposée (visioconférence en priorité, téléphone ou e-mail)».

Souplesse et bon sens

Le MCPV et d’autres organisations prônent une approche fondée sur la souplesse et le bon sens, plutôt que la répression: «Il nous paraît aussi important d’éviter d’éventuelles sanctions contre des contraventions au droit de visite habituel alors que les circonstances sont exceptionnelles.» Selon la lettre envoyée aux services de protection de la jeunesse, la crise actuelle pourrait former l’occasion d’une évolution des modes de garde des enfants de parents séparés ou divorcés. Et aussi donner une impulsion en vue d’améliorer des relations conflictuelles.