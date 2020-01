Personnes handicapées bienvenues aux JOJ

«Merci!» C’est le seul mot qu’a prononcé le conseiller communal PLR lausannois Jean-Daniel Henchoz lors de la dernière séance de décembre. L’élu avait demandé que la Ville se préoccupe de cultiver la différence dans son organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui débutent jeudi.

Merci, oui, car son attente a été prise en compte. Les JOJ ne comprennent pas les Jeux paralympiques mais les personnes en situation de handicap seront pleinement accueillies. Pour Oscar Tosato, municipal en charge des Sports, c’est un des aspects importants de la durabilité de ces Jeux qui se veulent exemplaires: «L’accueil des personnes avec handicap nous tient à cœur», a-t-il insisté devant le plénum.

Enseignante spécialisée, Joëlle Remy a mis sur pied le dispositif d’accueil avec les associations concernées, PluSport, l’Association Romande Trisomie 21, Fair Play Sport Handicap Lausanne, l’Association suisse des paraplégiques, l’Association suisse des professionnels en activités physiques adaptées. «Tout le monde a collaboré pour que cela marche», s’enthousiasme-t-elle.

Quatre sports pourront être pratiqués par les personnes avec handicap: le ski de fond, la grimpe, le patin et le curling: «J’ai discuté avec chaque site où seront pratiquées ces activités, poursuit Joëlle Remy. Dans le cadre de Lausanne en Jeux, on a poussé la logique un peu plus loin.» Des luges spéciales seront par exemple mises à disposition, tandis que des accompagnants permettront aux jeunes intéressés de grimper ou de skier. Autre exemple, pour le curling, des chaises roulantes seront utilisées, comme pour les Jeux paralympiques.

Le dispositif repose en bonne partie sur la participation des bénévoles. À ce stade, vingt-huit d’entre eux se sont engagés pour apporter leur soutien. Autre aspect promu par Joëlle Remy et son équipe, certaines classes d’école ont choisi l’activité qu’elles désirent conduire pendant les JOJ en fonction de leurs camarades avec handicap. À noter qu’il a fallu réfléchir aux moyens d’inclure les jeunes à mobilité réduite, mais aussi ceux qui ont des problèmes autres.

L’opération, qui a fait l’objet de peu de publicité jusque-là, a déjà atteint son but auprès de 74 élèves venant des écoles spécialisées. Ils se sont inscrits par le biais d’un partenariat entre l’association PluSport et le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF). En outre, 29 jeunes en situation de handicap venant des classes régulières se sont aussi annoncés.