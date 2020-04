Un petit train de l'espace a survolé le canton

«Aperçu hier (jeudi) soir dans le ciel au-dessus de Chavornay. Quelqu'un d'autre a vu? Qu'est-ce que c'est?» Comme cet internaute, ils sont nombreux, jeudi soir, à avoir assisté à un étrange ballet dans le ciel sans comprendre ce qu'ils voyaient. Comme si un petit train de l'espace filait au dessus du canton. En Belgique, où il a également été repéré, on s'est demandé si c'était le Père Noël.

Mais rien de surnaturel là-derrière. Cette ribambelle lumineuse est en réalité un lancement d'une soixantaine de satellites de télécommunication de la future constellation Starlink. Le projet, développé par le fantasque Elon Musk, prévoit de placer des dizaines de milliers de satellites en orbite basse ces prochaines années (à environ 600 kilomètres au-dessus de nos têtes) pour fournir une connexion internet à haut débit depuis l'espace. 420 d'entre eux sont déjà en orbite.

A l'heure où de nombreux programmes spatiaux tournent au ralenti, d'aucuns se réjouiront de voir le secteur pas totalement paralysé. Mais probablement pas tous. Car le projet de SpaceX, propriété de Musk, est très controversé. Les astronomes, par exemple, s'insurgent contre ce projet depuis des mois.

«C’est un scandale pur et simple! Outre un cauchemar pour les astronomes amateurs à qui ça va obstruer le ciel et qui ne pourront plus rien observer, j’y vois le danger de ne pas légiférer ce qui se passe dans l’espace. Peut-on vraiment faire n’importe quoi sous prétexte que l’on flotte au-dessus de la Terre? Pire, l’argument de ces gens, qui promettent internet à bas coût pour tout le monde, c’est une tarte à la crème. Ce qu’ils veulent, c’est faire de l’argent», pestait le Prix Nobel de physique 2019 Michel Mayor dans nos colonnes il y a quelques semaines.