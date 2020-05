Les petits boulots se font rares, les étudiants galèrent

«Trouver un petit boulot en ce moment, c’est quasi-mission impossible. Les rares opportunités tombent les unes après les autres à cause de la crise sanitaire, c’est désespérant.» L’enseigne de restauration rapide qui employait Julie lui a fait comprendre qu’elle pouvait se passer de la jeune femme. Depuis, l’étudiante de 23 ans est à l’affût. En vain.

La Lausannoise est loin d’être un cas isolé. Comme elle, de nombreux jeunes Vaudois galèrent. Les petits boulots, alliés indispensables d’étudiants en quête d’émancipation du foyer familial et synonymes de premiers pas dans la vie active, sont devenus rarissimes.

Alex, la vingtaine, étudie les relations internationales à Genève. Comme chaque année, il misait sur le Montreux Jazz pour mettre quelques sous de côté. Le festival annulé, il a frappé à plusieurs autres portes. Sans succès. «J’ai vite compris que je ne trouverais rien. J’ai donc décidé d’avancer mon école de recrues et de partir sous les drapeaux cet été, histoire de ne pas perdre de temps et de pouvoir gagner un peu d’argent.»

Autre ado, même discours. «À cause du virus, on ne trouve rien, ce n’est pourtant pas faute de chercher», soupire Nora, 20 ans, qui pensait tout de même entrevoir le bout du tunnel. Après avoir décroché une place dans un institut de sondages et d’études de marché début mars, elle s’apprêtait à signer un contrat. Et le virus a frappé. «Je n’ai plus de nouvelle depuis, j’attends.» La patience de Nora est mise à l’épreuve depuis des semaines. Il y a en revanche des choses qui attendent moins: les factures, à commencer par le loyer.

Deux mois de loyer en plus

Alexandre, étudiant franco-espagnol à l’EPFL, est dans la même situation. Logé dans une résidence d’étudiants à deux pas du campus, le jeune homme a un loyer mensuel de 720 francs. Les cours particuliers qu’il donnait à la bibliothèque lui permettaient d’en assumer la moitié, mais les bibliothèques ont fermé leurs portes. Privé de revenus, l’étudiant a de plus dû rentrer en Espagne aider ses parents. «Les sessions d’examens ont été repoussées à la rentrée, il faut donc payer au moins deux mois de loyer en plus. Nous avons demandé un geste à la régie, qui nous a envoyés sur les roses», peste le jeune homme, regardant avec envie les résidences des universités anglaises. Ces dernières ont supprimé le loyer des étudiants étrangers qui ont dû les quitter pour rentrer chez eux.

«En moyenne, chaque bénéficiaire a touché 1700 francs, une somme prévue pour trois mois»

chef du service des affaires sociales et mobilité étudiante de l’UNIL

Rien de tel visiblement en terre vaudoise. Pourtant, des solutions et des mécanismes d’aide d’urgence pour les étudiants sont apparus avec la crise (lire encadré). Des dispositifs à saluer mais qui ne règlent pas le fond du problème: la pénurie de jobs pour les étudiants. «En temps normal, il y a beaucoup d’offres au printemps, mais cette année, il y en a vraiment peu. C’est très calme. Même les secteurs encore ouverts enregistrent une baisse significative. Le contexte joue clairement», confirme Fabrice Krebs, qui a lancé le site dédié petitboulot.ch en 2008.

Quasi plus d’offres

Directeur de JobCloud, qui comprend notamment les sites jobup.ch et jobs.ch, pour la Suisse romande, François Brianchon abonde. «Dans les secteurs qui emploient souvent des jeunes, hôtellerie, restauration ou petits commerces en tête, les offres ont chuté. On peut même dire qu’il y en a quasi plus.» Relevant tout de même que certains secteurs sont «en surchauffe» (médical, logistique, livraison…), le responsable préfère voir le verre à moitié plein et se réjouit d’une timide reprise et d’une tendance un peu plus positive que ces dernières semaines. «La publication d’offres est gratuite sur nos sites. Ne serait-ce qu’en termes de visibilité, il est important que des employeurs, actuels et futurs, ne se fassent pas oublier.»

Enfin, côté syndicats, la sinistrose n’est pas non plus passée inaperçue. Mais Vigen Kühni, militant du syndicat SUD, s’inquiète surtout pour les étudiants qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. «Les jeunes licenciés au motif du virus ont le droit à des indemnités s’ils ont assez cotisé. Si un taux d’occupation n’est pas précisé dans le contrat mais existe dans les faits depuis plus de six mois, il ne peut être drastiquement baissé. Enfin, après un récent recalibrage dû à certains abus, dans la restauration notamment, beaucoup d’étudiants ont droit au chômage partiel et aux indemnités qui l’accompagnent.»