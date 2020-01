Le peuple de Saint-Légier et de Blonay votera! Les deux conseils communaux ont accepté mardi soir lors de leurs deux séances simultanées la convention de fusion des deux villages.

À Saint-Légier, le texte a été plébiscité par 53 oui, 6 non et 3 bulletins blancs. À Blonay, où des opposants étaient sortis du bois ces derniers jours, les élus ont accepté la convention de fusion par 38 oui, 18 non et 3 abstentions. «Nous sommes fiers de la confiance qui nous est donnée», commente Dominique Martin, syndic de Blonay. «Désormais, la parole est aux habitants, qui pourront proposer leurs projets, avant même le scrutin du 17 mai», ajoute Alain Bovay, son homologue de Saint-Légier.

Un mariage

En cas de oui ce jour-là, la fusion entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. Forte de 12'000 habitants, Blonay-Saint-Légier deviendrait la troisième ou la quatrième ville de la Riviera et l’une des quinze du canton.

La convention règle tous les aspects du mariage, les plus pratiques comme les plus émotionnels. Parmi les seconds, le nom de la future commune. Soumis à un sondage auquel ont répondu 800 personnes, le pragmatique «Blonay-Saint-Légier» l’a emporté haut la main (412 voix), devant Les Pléiades (196) et Hauteville (138), soit les trois propositions de la Commission cantonale de nomenclature.

Les habitants avaient la possibilité de proposer d’autres dénominations, une occasion saisie par 54 citoyens. Les armoiries sont, elles aussi, le résultat d’un savant mélange des deux identités visuelles: les deux cœurs entrelacés de Blonay et les couleurs de Saint-Légier (fond rouge, vert cerclé d’or).

Muni à 7, impôts à 68,5



Concernant les autorités, il est prévu un Conseil communal composé de 80 membres et une Municipalité à sept. Les membres de ces deux organes seraient élus en automne 2021. Dès lors, le mandat des conseillers et municipaux en place est prolongé de six mois compte tenu des élections communales prévues en mars 2021. La convention prévoit encore que le siège administratif se situe à Blonay. Et le taux d’imposition a été fixé à 68,5 points.

Enfin, la convention stipule que le Canton de Vaud versera les 750'000 fr. d’incitation financière à la fusion, tel que prévu par la loi sur les fusions des communes.