Pincé cinq fois sans permis, il voit sa peine allégée

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) se voulait intransigeant. À un contrevenant qui avait été pincé à cinq reprises sans permis de conduire, il avait décidé d’infliger une sanction exemplaire: un délai d’attente de cinq ans avant l’octroi de tout nouveau permis de conduire, subordonné à l’obtention de conclusions favorables d’une expertise psychologique. L’homme a recouru. La justice vient de ramener le délai à trois ans.

Le conducteur avait obtenu son permis de conduire à l’essai en 2010, permis assorti d’une peine probatoire de trois ans et assujetti à une formation complémentaire. En 2012, il reçoit déjà son second avertissement pour conduite en état d’ébriété. Et alors qu’il n’a pas achevé sa formation obligatoire, son permis devient caduc fin 2013. Il continue pourtant à rouler. En octobre 2014, pour avoir conduit en état d’ébriété sans permis, il se voit refuser un permis d’élève conducteur pour une durée de 7 mois. En décembre de la même année, nouveau refus pour le même motif. Le délai est porté à 12 mois. En septembre 2016: un nouveau délai de 18 mois est prononcé, pour le même motif. Il passe à 24 mois en janvier 2017, toujours pour conduite sans permis valable.

En mars 2018 dans l’Est lausannois, il est interpellé pour avoir dépassé un bus à l’arrêt en franchissant la ligne de sécurité. Toujours sans permis. Le SAN l’informe qu’il porte désormais le délai d’attente à cinq ans, et cela pour autant que l’expertise d’un psychologue soit concluante.

Cinq ans, c’est un délai disproportionné selon le conducteur fautif. Ce dernier prétend que le SAN ne lui aurait jamais dit qu’il n’était plus en droit de conduire, et qu’à chaque fois qu’il avait été contrôlé par la police, son permis à l’essai lui avait été restitué. De plus, il n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance des quatre précédentes décisions du SAN, de sorte qu’il n’aurait pas eu le loisir de les contester. À ses yeux, la sanction la plus appropriée serait un délai d’attente minimum, à savoir six mois. D’autant qu’il a besoin de son auto pour travailler.

Trois ans au lieu de cinq

Pour les juges, s’il apparaît adéquat d’augmenter le délai d’attente à chaque fois, il faut aussi tenir compte que l’infraction routière commise lors du dernier contrôle n’était ni moyennement grave ni grave, car elle n’a gêné aucun autre usager de la route.

«La mesure prononcée par le SAN est disproportionnée». Le Tribunal cantonal

Ils estiment la mesure du SAN disproportionnée et infligent une année supplémentaire de délai d’attente par rapport aux 24 mois décidés la dernière fois, soit trois ans au lieu de cinq à compter de la date de l’infraction. L’expertise d’un psychologue est toutefois maintenue.