«La place de mon fils n’était pas en prison»

Article controversé

Les mesures thérapeutiques prévues à l’article 59 du Code pénal concernent les délinquants dont le crime peu être mis en relation avec un trouble mental avéré. Elles ont pour but de traiter le trouble et de ne libérer l’auteur qu’une fois le risque de récidive contenu.



Cela peut avoir pour effet de prolonger le maintien en détention d’un condamné au-delà de la peine de prison prononcée, comme l’a pointé la Cour européenne des droits de l’homme en 2017.



La Suisse avait été épinglée pour une mesure thérapeutique imposée à un détenu ayant purgé sa peine. Il avait passé quatre ans et demi de plus dans un établissement où il ne pouvait bénéficier d’une thérapie. Ces rallongements de la détention de plusieurs années touchent aussi des condamnés à des peines légères pour des délits de moindre gravité.



Militer pour une prise en charge plus adaptée à ces condamnés malades, c’est l’un des combats du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (Graap) au travers de son Action maladie psychique et prison.



«L’article 59 reconnaît la maladie. Mais en réalité on ne se donne pas les moyens de l’accompagnement sanitaire, déplore Madeleine Pont, fondatrice du Graap. La prison est anxiogène et souvent ne fait qu’accentuer les troubles.»



Et de pointer l’insuffisance de structures adaptées à ces condamnés particuliers. Une réalité identifiée politiquement et encore pointée dans le rapport de 2018 de la Commission des visiteurs de prison du Grand Conseil vaudois.



En Suisse romande, seul Curabilis, à Genève, combine soins et prise en charge pénitentiaire, alors que les besoins vont croissant.