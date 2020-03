Plusieurs nouveaux cas d'infection dans le canton de Vaud

Mercredi, en début de journée, le médecin cantonal vaudois a enregistré au total sept cas confirmés de coronavirus Covid-19. Pour les nouveaux cas, il s’agit d’une femme et de cinq hommes, âgés entre 33 ans et 78 ans. Avec ces nouveaux cas, le canton est confronté à des transmissions interhumaines sur sol vaudois.

Trois cas ont fait l’objet d’une hospitalisation au CHUV et dans deux cas les malades sont à domicile avec un suivi médical. Dans un des cas, qui s’est déclaré ce mercredi matin, le malade se trouve «en cours de traitement» sans encore savoir s’il pourra rester chez lui ou s’il devra être hospitalisé. Le premier malade français de 49 ans est guéri et a pu retourner chez lui pour terminer sa convalescence. Le second malade, un homme de 80 ans, est toujours au CHUV. Son état est stable.

Le médecin cantonal a procédé aux enquêtes d’entourage pour identifier les autres personnes qui ont été en contact avec les malades. Actuellement, 19 personnes sont en quarantaine à leur domicile.

C’est la première fois que des transmissions interhumaines du coronavirus ont lieu sur sol vaudois. Pour la première fois également, les autorités en appellent à la «responsabilité sociale» de la population. «Pour leur propre sécurité, les personnes à risque devraient éviter les lieux publics et les grands rassemblements. Et les personnes malades doivent rester à domicile pour éviter de contaminer autrui.».