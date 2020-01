Des poissons maltraités dans une ferme urbaine éthique

Sur son site internet, la société insiste sur la dimension respectueuse de l’environnement et de l’éthique de son projet. Dans cette ferme urbaine de la région lausannoise, on fait notamment grandir des plantes selon un mode de permaculture ancien, l’aquaponie. Un procédé présenté comme durable et écologique, car peu gourmand en terre et produits de synthèse, dans lequel les déjections des poissons servent de fertilisant.

Seulement, lors d’un contrôle dans les locaux de production en mai 2019, des carpes koï ont été trouvées dans des fûts en plastique opaques, contenants inadaptés pour ces poissons. Les inspecteurs ont trouvé les animaux en surdensité et ne disposant ni des cachettes, ni du substrat, ni du cycle de lumière nécessaires à leur épanouissement. Le vétérinaire cantonal a dénoncé le cas.

Tout en déniant aux carpes koï la qualité de poissons d’ornement, ce qui leur donnait droit à plus d’égards, l’administrateur de la société a plaidé que l’aquaponie s’apparentait à la pisciculture, activité pour laquelle il avait dûment demandé une autorisation. À quoi le vétérinaire cantonal a rétorqué que cette sous-espèce de la carpe commune est considérée comme un poisson d’ornement et que «ce n’est pas parce que les fûts utilisés sont adaptés à la pisciculture qu’ils conviennent à la détention de poissons de ce type». Et de rappeler que l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires préconise de respecter les besoins spécifiques de chaque espèce.

La procureure s’est ralliée aux arguments du spécialiste de la santé des animaux et a estimé que le patron de la ferme urbaine devait être condamné. Elle a nuancé son jugement car, selon elle, l’administrateur n’a pas agi intentionnellement mais par méconnaissance de la réglementation. Mais elle souligne que la société aurait dû prendre plus de précautions avant de se lancer dans ce qu’elle a considéré comme «une expérience sur animaux vivants leur causant des contraintes».

Il ne nous a pas été possible de joindre la société condamnée afin de connaître les dispositions prises à la suite de l’ordonnance pénale rendue à son encontre en décembre. Sa direction a dû s’acquitter d’une amende de 300 francs.