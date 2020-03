La police renonce aux prunes dans les parkings

Alors que les transports publics, notamment les CFF, dès jeudi 19 mars, réduisent fortement leur offre, les Vaudois qui ne peuvent pas télétravailler se déplacent davantage en voiture. Ils diminuent ainsi le risque de contamination. Problème: où ces pendulaires qui ne disposent pas d’une place de parc vont-ils se garer sans amende? Ils peuvent compter sur un assouplissement pour ce qui touche les contraventions.

Contrôles arrêtés

À Nyon, comme dans plusieurs autres villes du canton, l’assouplissement est tel que la police municipale a carrément arrêté les contrôles de stationnement. À condition qu’un véhicule ne gêne pas la circulation, il ne sera donc pas contrôlé. La police renonce ainsi à verbaliser.

Le mot d’ordre vaudrait pour l’ensemble des polices municipales. Visiblement surchargée, la Police Nord Vaudois n’a pas répondu à nos appels. Alicia Nigro, porte-parole de la Police de l’Ouest lausannois, ne confirme pas, mais indique qu’il s’agit désormais de gérer «au jour le jour». Pour plus de réponses, elle renvoie à l’état-major de conduite, qui gère les opérations en temps de crise. Hors caméra, plusieurs sources confirment.

Même silence momentané du côté de la police cantonale. Pourquoi ne plus contrôler les stationnements? Ne craint-on pas les abus? Comment fixer la limite pour ne pas que la situation ne vire au far west? La Police cantonale craint-elle des débordements? De voir certaines personnes profiter de la situation pour se laisser aller à des comportements délictueux? Porte-parole de police cantonale, Jean-Christophe Sauterel promet de réponses lors du point presse prévu en fin d’après-midi.

Autres priorités à Lausanne

Lausanne a de son côté communiqué mardi soir: «Vu la situation particulière, la Municipalité précise que les contraventions en raison des dépassements de temps de parcage ne sont pas une priorité. En cas de constatation de situations abusives, de perturbations de circulation ou de dangers, la police n’hésitera pas à dénoncer.»

Le municipal lausannois chargé de la police, Pierre-Antoine Hildbrand, évoque «une certaine tolérance vu les circonstances. La police a aussi d’autres priorités. Nos assistants de sécurité lui prêtent main forte notamment pour dissuader les réunions de plus de cinq personnes. Si l’autodiscipline ne fonctionne pas, des mesures plus fortes devront être prises.» Le municipal lausannois précise toutefois que, en matière de parcage, la sévérité régnera en vue du maintien des accès pour les services de sécurité, ambulances ou pompiers.

Dans l'Est vaudois, Sécurité Riviera a publié une position semblable sur sa page Facebook: «Afin de créer des conditions favorables dans la situation particulière, l’Association Sécurité Riviera informe que les contraventions liées au dépassement du temps de stationnement ne sont pas une priorité. Demeurent exceptés les cas manifestement abusifs, notamment ceux qui pourraient constituer un danger ou une gêne importante pour les usagers ou les services d’intervention. Ces cas feront l’objet d’une dénonciation».

Les parkings s'adaptent

La Ville de Morges annonce qu’elle ouvre plusieurs parkings, «gratuitement et jusqu’à la fin de la crise sanitaire pour un stationnement de longue durée». À Lausanne, il y a plusieurs parkings privés. Certains réfléchissent à une modification des tarifs. Par exemple le groupe Riponne-Valentin-Rôtillon. «Nous sommes en réflexion pour proposer des solutions à nos abonnés et utilisateurs occasionnels afin de faciliter le stationnement de longue durée», déclare un responsable. Le télétravail ainsi que la fermeture de nombreux commerces et des établissements publics a déjà un effet. «Nos parkings sont moins fréquentés et nous avons réduit nos effectifs», précise le Parking de la Riponne.