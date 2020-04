Pourquoi les policiers, pourtant exposés, ne portent pas de masque

Le nombre d’amendes d’ordre pour non-respect des consignes de sécurité sur le domaine public ne cesse d’augmenter: le compteur des polices vaudoises en affichait au total 742 ce vendredi 3 avril, contre 577 deux jours plus tôt. Et avec l’arrivée combinée des vacances de Pâques et des températures enfin printanières, les forces de l’ordre ne vont pas chômer. On va toutefois continuer à les voir entrer en contact sans masque de protection avec la population. Et beaucoup s’en émeuvent.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne recommande pas le port du masque par des personnes en bonne santé sur le domaine public. Une directive que fait sienne le médecin cantonal vaudois Karim Boubaker. Lors d’une précédente conférence de presse du Canton, il estimait que les masques devaient revenir en priorité au personnel de santé. «Si un policier est obligé d’avoir un contact physique avec une personne, il peut porter un masque. Mais cela reste des situations très fortement limitées.»

À Lausanne, où policiers et assistants de police sont mobilisés pour que les gens ne se réunissent pas à plus de cinq dans les espaces publics, avec deux mètres de distance entre eux, les forces de l’ordre réclament-elles un port du masque permanent? Ou pour le moins le libre choix de le porter ou non selon les situations, comme récemment décidé à Genève sous la pression des syndicats de police? Nous sommes priés de poser nos questions directement à l’État-major cantonal de conduite. Jean-Christophe Sauterel en est le responsable de la communication. «Les mêmes règles s’appliquent à tous, citoyens comme policiers ou pompiers, dans le cadre de leurs activités ordinaires. C’est pourquoi le port du masque en permanence est réservé au personnel de santé, sauf situation particulière.»

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en graphiques

Les policiers vaudois ont reçu deux masques à mettre sur ordre, ou de leur propre chef, en présence d’une personne que l’on sait à risque ou contaminée. Ils ont aussi du gel hydroalcoolique sur eux. «Les distances sociales, nous les respectons également entre nous, lors des rapports ou des repas. À la cantine par exemple, ils ne sont que deux à manger sur une table prévue pour six», poursuit Jean-Christophe Sauterel. Les patrouilles ne changent pas non plus: ce sont toujours les mêmes policiers qui travaillent ensemble. Quant au stock de masques dont disposent les policiers, il est jugé suffisant par rapport à leur type d’activités. Pour Jean-Christophe Sauterel, le masque donnerait en plus un faux sentiment de sécurité à qui le porte. «D’autant plus s’il est porté par des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé, et qui ne le manipulent pas avec la rigueur nécessaire.»