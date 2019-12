La Poste suspend ses transports de fonds à Daillens

Le braquage de trop. Une semaine après l'attaque d'un fourgon de La Poste à Daillens, l'entreprise a annoncé ce lundi qu'elle suspendait ses transports de fonds et d'objets de valeur au départ et à destination du village du Gros-de-Vaud.

Cette décision a été prise après que l’assureur de SecurePost a suspendu la couverture d’assurance pour les véhicules de La Poste. «Cette suspension immédiate de la couverture d’assurance a pour conséquence que la Poste n’est plus en mesure d’assurer les transports de fonds et d’objets de valeur au départ et à destination de Daillens», indique l'entreprise dans un communiqué.

L'approvisionnement en argent liquide perturbé

Par conséquent, «l’approvisionnement en espèces de la Suisse romande va être partiellement perturbé», explique La Poste. En effet, les trajets de transports de fonds se retrouvent rallongés et des véhicules et du personnel supplémentaires sont nécessaires.

L'entreprise, qui déplore que «les conditions de sécurité des transports de fonds et d’objets de valeur se sont détériorées en Suisse romande, notamment dans le canton de Vaud», rappelle que des mesures ont été prises après le dernier braquage. L'une d'entre elles consiste à l'implantation d'un système qui macule les billets de banque en cas d'attaque.