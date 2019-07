Pour son centenaire, la «Fédé» s’offre un musée éphémère

Folklore, électro et drapeau au menu

Inauguré en 1994 pour les 75 ans de la FVJC, le drapeau de la fédération rejoindra l’Expo du 100e dès lundi, à Savigny. En effet, une nouvelle bannière sera présentée dimanche à 18 h, dans le cadre de la journée officielle du 100e. Celle-ci débutera par un brunch et se poursuivra avec des sports à l’ancienne et notamment le retour du concours intellectuel (15 h). Si la Fédé avait déjà verni un livre historique au printemps, elle présentera aussi un film sous forme de voyage dans ses archives.



Au niveau des sports officiels, le week-end mettra en avant le volley féminin et les finales de football. Soirée folklorique ou electro, concerts de nombreux groupes et de la Guggenmusik Les Bedzules ou vols en hélicoptère sont aussi au programme. «Pour l’instant, tout se passe bien», se réjouit Mathias Dupertuis, président de l’organisation. De manière générale, les visiteurs louent la qualité des infrastructures et le soin du détail qui leur a été apporté. «Il est difficile de les chiffrer pour l’instant. Mais la météo étant plutôt favorable, en continuant de la sorte, on devrait pouvoir équilibrer notre budget», note encore le président. Pour rappel, celui-ci est supérieur à 3,1 millions de francs.