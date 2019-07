Près de 5,5 millions de francs investis dans la sécurité

«En matière de sécurité, moins on en dit, mieux on se porte. Mais, là, il y a des évidences», lance Denis Froidevaux. Le chef de l’état-major cantonal de conduite (EMCC) et responsable du dispositif de sécurité de la Fête des Vignerons ne cache pas les difficultés rencontrées lors de la mise en place du dispositif sécuritaire de l’événement: «Au vu de sa durée, il s’agira de ne pas épuiser nos effectifs. Et il faudra sans cesse nous adapter, de surcroît dans une cité où des gens vivent.»

Canton sous haute tension

Préparées depuis deux ans, les mesures visant à assurer la sécurité de la Fête des Vignerons – la plus grande manifestation du pays – coûteront près de 5,5 millions de francs. Simultanément, les forces de l’ordre devront aussi veiller sur l’ensemble du territoire vaudois, avec en sus des manifestations d’importance, dont le Paléo à Nyon ou encore le Giron des Jeunesses vaudoises. «Au sortir du Montreux Jazz Festival, le Canton est sous haute tension sécuritaire, relève Denis Froidevaux. Mais nous sommes prêts.» À Vevey, néanmoins, le dispositif sécuritaire se veut «souple, léger et mobile», afin de ne pas dénaturer l’esprit de la Fête, de conserver une vue d’ensemble en tout temps et de préserver une certaine latitude pour agir. «Nous devrons être partout où des incidents se produisent, résume le chef de la sécurité. Nous nous attendons déjà à des pics d’activités dans le domaine sanitaire ainsi que durant les fins de nuit. Dans notre analyse, nous nous sommes fondés sur les risques les plus probables et pas sur les plus dangereux. Si nous avions considéré que le terrorisme était le plus probable, le dispositif aurait sérieusement affecté l’esprit de la Fête.» Avant de mettre en place leur plan d’action, les responsables de la sécurité ont répertorié 77 risques classés en quatorze catégories et identifiés dans trois niveaux échelonnés: simple problème, risque avéré et menaces réelles. Dans ce cadre, ce sont les zones à forte concentration de personnes qui seront avant tout protégées, notamment par des dispositifs antibélier jaunes, déjà visibles dans les rues. Les forces de l’ordre se focaliseront sur l’arène, sur tout le périmètre de la Ville en Fête, mais aussi sur le lac. À l’entrée de l’arène, l’alcool sera banni, tout comme les bouteilles en verre, les parapluies ou autres objets contondants. «Là, ce sera pour nous avant tout un travail d’observation, relève Frédéric Hohl, directeur exécutif. Avec une règle de base: la discrétion. Les fouilles seront effectuées de manière aléatoire.» Le survol du cœur de l’événement par des drones sera cependant interdit. Au total, la sécurité occupera entre 400 et 600 personnes par jour, des policiers aux ambulanciers, en passant par les pompiers venus de tout le canton. L’armée n’interviendra que dans le cadre sanitaire, à moins qu’un événement gravissime ne se produise. Les troupes de choc resteront basées à Lausanne et ne seront appelées qu’en cas de vrai coup dur. La Protection civile sera, elle, à pied d’œuvre sur le site et alentour. Enfin, le dispositif sécuritaire comprend le recours à la vidéosurveillance avec des caméras installées dans toute la Ville en Fête. «Ce ne sera pas Big Brother, assure Denis Froidevaux. Nous effectuerons notre travail dans le respect de la protection des données. Mais cet outil nous donne une vue d’ensemble.»

Évacuer l’arène au plus vite

Les images prises sont projetées au Centre de pilotage sécuritaire installé dans les locaux du Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV), qui sera en service jour et nuit. Elles permettront notamment de voir les lieux où le taux de remplissage de la foule dépasse 80%. «C’est notre plus grande crainte, souligne Denis Froidevaux. Dès que les gens ne disposent plus d’un espace suffisant, les tensions montent. Nous demanderons alors aux visiteurs de se rendre vers des lieux moins bondés.» C’est dans ce but aussi que les organisateurs de la Fête des Vignerons ont multiplié les activités et les endroits d’intérêt (lire encadré). Le Centre de pilotage, lui, aura aussi droit à ses propres numéros d’urgence (144, 117, 118). L’opérateur qui réceptionnera les appels pourra ainsi plus facilement aiguiller les secours directement à Vevey. «Nous prenons notre dispositif de sécurité avec humilité, confie Denis Froidevaux. Il faudra sans doute l’adapter de jour en jour.» Et cela peut-être dès ce mardi soir: au terme de la deuxième répétition générale aujourd’hui, l’état-major de conduite et l’organisateur ont prévu de tester le concept d’évacuation de l’arène. Les spectateurs seront avisés au début du spectacle.

Pour leur part, les organisateurs ont prévu un service d’accueil, de sécurité privée et de prise en charge des visiteurs de la Ville en Fête et des spectateurs avec l’engagement de plus de 300 personnes. Dans l’arène, ils ont aussi mis en place un dispositif sanitaire dédié ainsi qu’un concept de prévention contre le feu.





Des agents très spéciaux

Pour les organisateurs de la Fête des Vignerons, l’approche sécuritaire se fonde avant tout sur la prévention et l’observation. Et sur un programme d’animations riche et varié. Cela afin d’occuper le visiteur et de brider les mauvaises conduites. «Nous serons un peu comme les hôtesses de l’air qui s’efforcent d’éloigner tout stress des passagers», résume Frédéric Hohl, directeur exécutif. C’est pourquoi, aussi, l’organisation s’est attelée à proposer au moins une ou deux activités par heure, spectacle, animations, restauration, achats ou promenade. «Et cela sur les 180'000 m2 de la zone de fête, ajoute Frédéric Hohl. En offrant partout des animations attractives, nous éviterons les concentrations de personnes.»

Dans un but de prévention, des artistes de rue viendront à la rencontre du public. Des hommes-livres aborderont les passants. Une conteuse les fera rêver tout en leur offrant de l’eau. Et les Marmousets, qui seront les yeux de l’événement, les égaieront dans la Ville en Fête. Ces initiatives visent notamment à détecter les comportements à risque. En effet, une petite altercation peut vite dégénérer.

Une conteuse fera rêver les gens. Elle leur apportera aussi de l’eau. L’initiative vise à détecter les comportements à risque. Image: Fête des Vignerons

«C’est une des raisons pour lesquelles les parapluies ont été interdits dans l’arène (ndlr: des chapeaux et des pèlerines seront en vente), glisse Frédéric Hohl. Ouverts, ils gêneraient la vue des autres spectateurs, dont l’un pourrait réagir avec virulence.»

Il est encore prévu que l’équipe de conduite de la Fête se réunisse deux fois par jour afin d’analyser le déroulé des événements et de préparer les jours suivants.