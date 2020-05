Des probiotiques pour se protéger du nouveau coronavirus?

Faute de vaccins et de médicaments spécifiques pour soigner le nouveau coronavirus, les scientifiques testent les traitements qui fonctionnent pour des maladies similaires. Cela vaut aussi pour le volet préventif.

Explorons la piste des probiotiques pour se protéger du Covid-19, cela en vaut la peine. C’est le discours, paru dans «Frontiers», de trois médecins du CHUV alliés à deux experts internationaux de ces bactéries.

Ces scientifiques s’appuient sur les bénéfices bien connus de l’ingestion de probiotiques en guise de traitement préventif pour les infections virales et respiratoires. «Des études ont démontré qu’ils permettent de réduire de moitié le risque d’infection des voies respiratoires supérieures, en particulier les infections par le virus de la grippe, indique le Dr Éric Giannoni, néonatologue à la maternité du CHUV. On dispose aussi de données sur leurs bénéfices contre la gastroentérite. C’est intéressant, étant donné qu’un pourcentage des patients Covid-19 ont des symptômes digestifs (diarrhées, vomissements). Cela veut dire que le virus se développe non seulement dans les voies respiratoires mais en plus dans le tube digestif.»

Y a-t-il un réel intérêt à prendre des probiotiques en prévention du Covid-19? Une étude devra l’infirmer ou le confirmer. Rien n’est lancé à ce stade. «Mais nous avons été contactés par des partenaires à l’étranger», précise le Dr Giannoni.

Attention, cependant: ne vous ruez pas sur ces compléments alimentaires. Les probiotiques ne faisant l’objet d’aucune régulation en Suisse (ils ne sont pas considérés comme des médicaments), on trouve tout et n’importe quoi sur le marché. «La majorité des produits – même en pharmacie – sont de mauvaise qualité», insiste le Dr Giannoni. Il recommande aux personnes intéressées d’en parler à leur médecin. «Ce qui est sûr, c’est que si l’on prend des produits dont le contrôle de qualité est rigoureux, ils ont un effet sur la prévention des infections. Même si pour le Covid-19 ce n’est pas prouvé.»