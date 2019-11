Le procès passe du spray au poivre à la médiation

Un petit village du Nord vaudois. Une maison à la campagne. Mais, loin d’une atmosphère bucolique, c’est la guerre. La bâtisse contient deux logements et appartenait autrefois à une seule famille. Une partie a été vendue à un couple arrivé là en 2006.

Depuis lors, la guerre fait rage pour l’accès aux locaux communs comme le galetas ou la chaufferie. La maison n’était clairement pas conçue dans le but d’abriter une PPE composée de personnes étrangères les unes aux autres. En 2009, les nouveaux habitants changent des serrures pour empêcher un des anciens propriétaires d’entrer sans demander l’autorisation. La situation ne s’est pas arrangée par la suite.

Le 5 avril 2018, une violente altercation éclate entre le couple et le copropriétaire plus ancien qui s’était introduit dans la maison. Les trois en viennent aux mains, les insultes fusent. Madame sort un spray au poivre et arrose l’adversaire qui tombe et se blesse. Le trio s’est retrouvé mercredi devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. Tous plaignants et prévenus de lésions corporelles simples et de voies de fait, si ce n’est d’injures ou de violation de domicile.

Confrontée à de telles situations inextricables, la justice pénale tente de plus en plus de pousser les ennemis apparemment irréductibles sur la voie de la médiation sous l’égide d’un spécialiste.

Ce cas est un exemple. Il est lourd car une précédente tentative de trouver un terrain d’entente avec l’aide d’un médiateur avait abouti à un échec. Le président Olivier Peissard met à profit le risque de sanctions pénales encouru par le trio pour exercer une forte pression: «Vaut-il la peine de prendre le risque de vous retrouver les trois condamnés? Est-ce intelligent? Cela vous apporte quoi d’être condamnés?»

Le défenseur du prévenu et plaignant sprayé, Me Yann Jaillet, propose de suspendre le procès pour une durée déterminée. L’idée est de profiter de la procédure pénale afin d’aboutir, peut-être, à un accord sur le fonctionnement de la maison sous l’égide d’un médiateur. «La première médiation n’était pas assez encadrée», relève l’avocat. En cas de réussite, les plaintes seraient alors retirées. Au pire, en cas d’échec, le procès pénal reprendrait. Les copropriétaires quittent le tribunal avec sept mois devant eux et une sélection de cinq médiateurs. Ainsi qu’un petit espoir de retrouver la paix chez eux.