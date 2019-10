Proches aidants: cette journée est la vôtre

On estime que 86'000 Vaudoises et Vaudois apportent du soutien régulier à une personne de leur entourage et que 60% d’entre eux ont une activité professionnelle. Cette année encore, le Canton organise une Journée des proches aidants pour les remercier de leur engagement et leur rappeler les soutiens auxquels ils peuvent prétendre. Pléthore d’événements gratuits pour s’informer, échanger et se détendre sont proposés dans tout le canton, du 30 octobre au 5 novembre.

Le 30 octobre, la Fondation Pro-XY distillera par exemple des conseils au marché de Morges. À Lausanne, Alzheimer Vaud organise un apéro contact durant la pause de midi. Pro Infirmis Vaud donnera des réponses personnalisées, en direct, sur internet (www.procheconnect.ch). On annonce aussi un brunch familial au Sentier, du yoga à Cully, une conférence de Rosette Poletti à Prangins, un Café des Proches avec Alexandre Jollien à Lausanne, des tables rondes à Épalinges… Le 30 octobre toujours, les proches aidants sont invités à la soirée de remerciements, à la résidence Les Hirondelles de Clarens (de 17 h 30 à 20 h 15), en présence de la ministre de la Santé Rebecca Ruiz (table ronde, échange avec le public, exposition, informations sur les aides).

Tout proche aidant peut demander une relève à domicile d’une durée de quatre heures pour participer aux activités du pro­gramme cantonal (0800 660 660).