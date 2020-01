Le programme En Jeux! résonne dans le canton

Aujourd’hui commencent les Jeux olympiques de la jeunesse avec la cérémonie d’ouverture – qui affiche complet – à la Vaudoise aréna. Mais même si vous goûtez peu le sport, il y en aura aussi pour vous, tant le programme d’animations annexes est riche. Les Diablerets, Villars, Ollon, Champéry, Leysin ou la vallée de Joux font plus que jamais aussi partie de la fête, et pas seulement parce qu’ils accueillent des épreuves officielles.

Expositions, jeux, concerts et autres performances sont prévus tout au long de la manifestation (du 9 au 22 janvier). Ce jeudi fera la part belle à la retransmission de la cérémonie d’ouverture et les restaurants et bars roderont leur staff. Vendredi 10, le choix est également vaste avec, entre autres, une conférence («Le ski au XXe siècle, entre réalités locales et tensions internationales») à Leysin, des concerts au col de Bretaye, à Ormont-Dessus et à Ollon, une chasse au trésor à Champéry ou l’exposition «Top chrono!» au Sentier.

Et l’offre enfle encore le week-end. À Lausanne, en vrac, on se réjouit de la première de BodyCity (je 9, 18h), d’Igor Blaska aux platines de la place de l’Europe (sa 11, 17h30, 21h30), de la Chorale du Brassus à l’église Saint-François (sa 11, 14h) et de l’atelier l’Opéra, tout un sport (di12).

Lieux divers dès je 9 janvier

Informations et programme sur www.lausanne2020.sport/fr/festival-en-jeux