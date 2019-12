Projets durables bloqués par la protection des sols

Parfois, les règles en faveur de l’environnement bloquent des projets... en faveur de l’environnement. Les habitants d’Échallens et de ses alentours le découvrent avec surprise ces jours dans le cadre de deux projets pleins de bon sens et bien dans l’air du temps qui ne pourront pas se réaliser: la création d’appartements dans une école désaffectée à Saint-Barthélemy et l'aménagement d’une piste cyclable entre Échallens et Goumoens-la-Ville. Dans les deux cas, les nouvelles règles d’aménagement du territoire, visant à protéger les surfaces agricoles, empêcheront toute réalisation.

À Saint-Barthélemy, l’incompréhension est telle que la Municipalité a convié Pierre Imhof à venir s’expliquer en personne devant le Conseil communal. Le chef du Service cantonal du développement territorial a été mis dans l’ambiance dès les premières questions, lors de la dernière séance de cette assemblée, lundi passé: «Vous êtes contradictoire ! La LAT (ndlr: loi sur l’aménagement du territoire) nous dit qu’il faut densifier et utiliser les bâtiments déjà bâtis plutôt que de construire du neuf, mais lorsqu’on veut le faire, ce n’est pas possible!»

Qui voudra se sacrifier ?

Le problème vient du classement de la parcelle du collège en zone d’utilité publique. Pour pouvoir aménager des appartements à cet endroit, il faudrait que cette parcelle soit reclassée en zone village. Or cela ne serait possible qu’en dézonant une surface constructible de taille équivalente ailleurs dans le village. La chose est faisable théoriquement, beaucoup moins en pratique. «Comme la Commune ne possède plus aucun terrain constructible, la parcelle qui serait dézonée appartiendrait forcément à un privé, a rappelé le syndic, Dominique Dafflon. Je vous met au défi de trouver le propriétaire qui sera d’accord de perdre son droit à bâtir pour que nous puissions réaliser ces appartements.» La Municipalité a d’ailleurs déjà pris les devants en proposant plutôt de réinstaller l'administration communale dans l’ancienne école. Un déménagement qui permettra de libérer des locaux plus faciles à réaffecter.

Entre Échallens et Goumoens-la-Ville, c’est la mise à l’enquête récente par le Canton de la réfection de la route et du marquage d'une bande cyclable qui a mobilisé les citoyens. «Nous avons reçu près de 200oppositions, principalement groupées et demandant une piste cyclable plutôt que des bandes cyclables», révèle Pierre-Yves Gruaz, directeur général de la Mobilité et des Routes.

ProVélo mais aussi la jeune Association pour la sauvegarde d’Échallens se sont manifestés. «Dans notre région réputée dernière de classe en termes de déplacements à vélo en Suisse et dans le canton, les bandes cyclables ne sont pas la bonne solution pour favoriser la mobilité douce», constataient ainsi les responsables de cette dernière association dans une newsletter adressées à leur membres. Et de citer d’autres exemples d’aménagements, réussis selon eux, entre Palézieux et Oron et entre Orbe et Chavornay.

Pierre-Yves Gruaz promet de réévaluer la situation avec les Communes concernées et les autres services de l’État, notamment le Service du développement territorial, sous l’angle des emprises supplémentaires sur les surfaces d’assolement. «Mais à ce stade, aucune garantie ne peut être donnée sur la faisabilité administrative d’une piste cyclable plutôt que de bandes cyclables.»