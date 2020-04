La qualité de l’air s’améliore. Merci qui?

La climatologue Sonia Seneviratne l’indiquait dans nos colonnes il y a un mois, «la planète respire un peu plus grâce au coronavirus». Un constat lié au ralentissement planétaire des activités humaines. Et à l’échelle vaudoise, le semi-confinement a-t-il eu des effets sur la qualité de l’air?

«Il faut garder à l’esprit que la situation suisse ne peut pas être comparée à ce qui a été observé en Italie ou en France, où un confinement complet a été ordonné, prévient la Direction générale de l’environnement (DGE) de l’État de Vaud. Toutefois la qualité de l’air dans l’agglomération Lausanne-Morges et dans le canton peut être actuellement qualifiée de bonne, la pollution ayant été faible à modérée depuis la mi-mars et inférieure à la pollution moyenne observée généralement à cette saison.»

Concernant les causes, le Canton souligne que «la période prise en considération a été marquée par des facteurs météorologiques (lire l’encadré) qui ont des conséquences différentes selon les polluants et les sites d’observation» et qu’il n’est donc «pas possible de quantifier la part liée au ralentissement des activités humaines et celle liée aux conditions météorologiques».

Moins 35%

Raison pour laquelle le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a mené une étude qui intègre les paramètres météorologiques. Les scientifiques ont pris en compte, sur deux ans, des variables comme la température, la vitesse du vent ou encore le jour et l’heure, et ont pu, via un algorithme, émettre des prédictions quant à la qualité de l’air en fonction des conditions.

Celles-ci ont ensuite été comparées, jour après jour, aux données provenant des seize stations de mesures du réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (NABEL). Deux se trouvent dans le canton: sur le site de MétéoSuisse à Payerne et à la rue César-Roux de Lausanne. Elles sont représentatives de situations typiques: une zone très urbaine au bord d’une route et une zone rurale.

Il ressort notamment de cette étude que les émissions d’oxydes d’azote sont environ 35% plus faibles qu’attendues à la rue César-Roux de Lausanne. «Ce changement est observable partout où le trafic est intense en Suisse, décrit Christoph Hüglin, auteur de l’étude. Il correspond à peu près à la diminution de trafic automobile que l’on observe actuellement, qui est d’environ 30% en semaine, 50% le week-end.» Deux autres stations situées dans des zones à fort trafic offrent des résultats comparables: Bern-Bollwerk ( –35% ) et Härkingen-A1 ( –31,7% ). Attention tout de même puisque les mesures étaient déjà légèrement inférieures aux prédictions avant la mise en place du semi-confinement, bien que la tendance se soit fortement accentuée depuis.

Du côté de Payerne, en revanche, la baisse des émissions polluantes est trop faible pour être considérée comme significative. Un quasi-statu quo représentatif de la situation dans les zones rurales où la part du trafic motorisé est bien moins conséquente.

Autre étude pour le CO2

Si les chercheurs ont pu évaluer les variations des émissions d’oxydes d’azote, aucun changement n’a pu être observé en ce qui concerne les particules fines. «Il est plus difficile de quantifier leur diminution, du fait de leur distribution spatiale plutôt homogène. Les différences entre ville et campagne sont moins importantes», explique Christoph Hüglin.

Finalement, au-delà du trafic routier, les autres sources de pollution que sont les avions, l’industrie ou encore le chauffage des bâtiments participeraient aux résultats observés, mais à un faible pourcentage. Elles sont beaucoup plus difficiles à analyser indépendamment, selon Christoph Hüglin. «La circulation automobile est une source majeure de pollution par les oxydes d’azote. Il est donc facile de mesurer les concentrations nettement plus élevées au bord des routes et de détecter les changements d’émissions dus à la réduction du trafic. Nous étudions aussi actuellement les effets sur les émissions de CO2, mais les évaluations nécessiteront des mesures encore plus longues.»

De son côté, la DGE confirme que la diminution du trafic «a des impacts positifs» mais précise qu’un «bilan plus complet pourra être réalisé lorsque cette période s’achèvera et que nous disposerons de plus de recul». Quant à d’éventuels bénéfices à moyen ou long terme, le Canton est assez clair: «Dans l’hypothèse où la reprise économique se fera sur les mêmes bases qu’avant la période de restrictions, il n’y a pas de bénéfices durables à attendre sur la qualité de l’air.»