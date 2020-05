Recettes variées pour le Lausanne d’après Covid

Privé de plénum depuis deux mois, le Conseil communal de Lausanne reprend ses travaux mardi soir à Beaulieu. Alors que le déconfinement est amorcé, les partis arriveront les bras chargés de propositions pour permettre à la ville et à ses habitants de digérer au mieux la pandémie de Covid-19. Les Verts, le PLR et le PS ont déjà présenté leurs idées.

La formation écologiste cible la mobilité et les espaces publics. «Il faut s’assurer que le report modal temporaire se fasse en faveur de la mobilité douce et pas en faveur de la voiture», résume le conseiller David Raedler. Pour cela, les Verts demandent plus d’espace pour les vélos en réduisant notamment le nombre de places de stationnement automobile à l’air libre ou en transformant des routes à double sens en routes à sens unique pour consacrer une voie aux cycles.

Ouvrir Bellerive

Concernant les espaces publics, les écologistes aimeraient qu’il y en ait davantage pour bénéficier au plus grand nombre en garantissant la distance sociale. Ils proposent d’en créer de nouveaux, pourquoi pas des places de jeux, et demandent à la Ville si elle prévoit que «les rives ainsi que le parc de Bellerive restent accessibles librement au public durant tout le printemps et l’été 2020» et si elle envisage, sur cette même période, «d’aménager de nouveaux espaces temporaires pour l’accès au lac». À noter que l’Exécutif a déjà pris des mesures pour plus de terrasses en ville, un point que soutenaient aussi les Verts.

«Pour relancer l’économie, la Ville devra aussi faire le tri dans ses projets de construction et en accélérer certains»

Le «plan de soutien communal» du PLR demande, lui, que l’arrêté d’imposition ne soit valable que pour une année et milite pour une baisse du coefficient d’impôt de 1 point. «Un peu iconoclaste en cette période, mais la Ville avait sucré ce point l’an dernier malgré l’accord Canton-Communes (ndlr: référence au dossier de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile). Il s’agirait de le rétablir et d’offrir une bouffée d’oxygène aux ménages», explique le président de section Philippe Miauton. Toujours en lien avec l’arrêté d’imposition, le PLR demande la suppression de la taxe sur le divertissement. «Pour relancer l’économie, la Ville devra aussi faire le tri dans ses projets de construction et en accélérer certains», poursuit l’élu. Les libéraux-radicaux souhaitent également la création d’un fonds de soutien alimenté par «les dépenses non effectuées» et, dans le cadre des comptes 2019, une provision de 20 millions de francs pour couvrir la baisse des recettes.

Soigner aînés et enfants

Au PS, huit propositions pour trois grands axes, explique le président, Denis Corboz: «Garder le tissu économique le plus sain possible, agir sur la précarité qui s’aggrave et réagir face aux nouvelles problématiques. Pour les définir, nous avons essayé de nous projeter dans quelques mois pour voir à quoi nous serons confrontés puisque la crise économique succédera à la crise sanitaire.» Parmi les idées: augmenter le nombre de places d’accueil de vacances face au potentiel afflux d’enfants cet été, lancer une souscription pour un emprunt populaire de solidarité, mettre sur pied et financer une structure écologique de livraisons ou encore déployer une aide au redémarrage des indépendants et petites entreprises (un montant maximal de 3000 francs est envisagé). «Ce sont des choses à évaluer. Si elles sont réalisables, il faudra les chiffrer», conclut Denis Corboz.