«Jamais portes ni fenêtres n’ont eu autant d’importance, n’ont si bien clos un espace que le temps nous permet de redécouvrir, voire de réinventer. Ces tableaux, ces photos, ces objets dont nous avions trop l’habitude, parce qu’enfin nous les regardons un peu mieux, nous regardent à leur tour, nous font signe. Cette porte, qui est le mouvement de l’ouvert et du fermé, s’ouvre d’un autre geste pour nous offrir la liberté, se ferme d’autre façon pour nous protéger. Bien que n’étant que locataire, la porte est plus que jamais notre porte, la carte de visite de notre identité, le rabat de couverture du livre de notre intimité. Quand un voisin y frappe ou qu’il fait grésiller le sésame de la sonnette et que nous lui ouvrons, nous le découvrons plein cadre comme un humain peint de la couleur vivante de la solidarité.

Rendre service ne nous a jamais paru geste aussi inestimable. C’est l’acte d’une liberté qui a su faire le pas sans pause et justifie la gratuité de cette liberté. Si nous ne pouvons serrer la main de ce voisin, de ce proche, de cet ami, notre regard peut se permettre de cerner sa silhouette, ses traits, son propre regard. Il y a, il peut y avoir dans cet échange un petit retour de flamme d’une certaine innocence, en tous cas d’une heureuse connivence. Et ces visages, derrière leurs fenêtres, s’ils restent des énigmes, sont, tout comme le nôtre, les signes précieux de l’éphémère que nous partageons tous, même sans mots. Elles s’ouvrent, ces fenêtres, sur le délicieux printemps, comme les petites portes d’un calendrier de l’avent, sur les promesses d’un renouveau attendu par tous.

Bien à vous tous»