Reporters sans frontières recadre la Grève du climat

La charge de la section suisse de Reporters sans frontières à l’encontre de la Grève du climat ne fait pas dans la dentelle. «La prétention de ce mouvement à orienter et contrôler préventivement le travail des journalistes invités à couvrir l’événement ne tient pas seulement du ridicule: elle constitue une atteinte flagrante à la liberté de la presse.»

Pour comprendre, il faut rembobiner jusqu’à mercredi soir. Le collectif a convié la presse au tirage au sort qui doit désigner son candidat dans la course à l’élection complémentaire au Conseil d’État. Mais, pour pouvoir entrer, le mouvement impose aux journalistes de signer une «charte médias». Elle fixe plusieurs restrictions et vise à contrôler le travail des journalistes.

Bridage de l'info

Dans la profession, la contrainte passe mal, certains dénonçant le «ton stalinien» du règlement et rappelant qu’il existe déjà une Charte des droits et devoirs des journalistes.

Dans une prise de position diffusée vendredi (voir ci-dessous), Reporters sans frontières abonde: «Un tel procédé, qu’aucun mouvement ou parti politique ne se permettrait, est aussi inhabituel qu’intolérable dans une société démocratique, pluraliste et ouverte. Le journalisme n’a qu’un seul et unique intérêt à servir: celui du public à s’informer afin de pouvoir participer lui-même au débat public. Et c’est ce public citoyen que la Grève du climat Vaud méprise en agissant de la sorte, quelque légitime que puisse être par ailleurs la cause défendue par ce mouvement.»

Le syndicat de la presse Impressum, de son côté, fustigeant des dérives, «dénonce cette violation de la liberté de la presse qui nuit à la crédibilité d'une cause qui mérite d'être prise au sérieux».

Interrogé sur cette levée de boucliers, Romain (prénom fictif), membre du collectif, ne cache pas son étonnement. «Nous faisons signer la même charte aux médias alémaniques depuis des mois, ça n’a jamais posé problème. Nous nous attendions à faire des mécontents, mais pas à ce point.» Précisant que le texte incriminé n’était pas contraignant, Romain reconnaît qu’il y a eu maladresse. «Nous planchons sur la stratégie à venir. A priori, la charte ne devrait pas en faire partie.»