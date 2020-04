Reprise des visites en EMS, mais sans bisous

Suspendues dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les visites peuvent reprendre à compter du 1er mai dans les établissements médicosociaux (EMS) et dans les établissements psychosociaux médicalisés (EPSM). Ainsi vient d’en décider le Conseil d’État vaudois. Attention: les visites seront fortement encadrées et il faudra notamment respecter une distance de sécurité de 2 mètres avec grand-maman ou grand-papa. Les bisous, ce n’est pas encore pour demain.

Voici comment se dérouleront les visites en EMS jusqu’à nouvel avis. La visite se passera sur rendez-vous et dans des plages horaires limitées. Pas plus de deux visiteurs pour chaque résident. Les enfants sont admis. Le visiteur sera accueilli à l’entrée par un collaborateur de l’établissement et il devra remplir un registre d’information qui permettra de retracer l’historique des contacts, en cas de contagion. Chaque visiteur portera un masque et se désinfectera les mains. Les lieux de la rencontre seront organisés de préférence à l’extérieur de l’établissement, ou à l’intérieur mais aussi proche que possible de l’entrée pour limiter les circulations dans le bâtiment.

La durée de la visite sera en principe de trente minutes. Le port du masque sera obligatoire, sauf en cas de séparation par plexiglas. Les fameux 2 mètres devront être respectés. Pendant le rendez-vous, des échanges d’objets simples seront possibles, comme des photos ou des dessins, en appliquant les règles de désinfection. Pour les résidents alités ou en fin de vie, la visite se déroulera en chambre. Dans ce cas, il sera possible d’approcher le résident à moins de 2 mètres et de le toucher, en particulier lui donner la main.

En EPSM, les visites seront possibles en suivant les mêmes directives qu’en EMS, sauf pour les résidents qui sortent régulièrement de l’établissement ou qui se rendent dans leur famille, notamment le week-end.

Ces nouvelles recommandations ont été établies en collaboration avec le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et les associations faîtières d’EMS. Confinés depuis plusieurs semaines, les résidents souffraient d’un isolement relationnel qui ne pouvait être compensé que partiellement par le recours à des outils de visionnement à distance. «Nous avons décidé de réagir à cette souffrance psychique observée en autorisant les visites. Cette démarche se justifie d’autant plus que la propagation du coronavirus a pu être limitée», affirme Rebecca Ruiz, cheffe du DSAS. À noter qu’un cadre est fixé pour les visiteurs qui ont présenté ou qui présentent des symptômes ou pour ceux qui ont contracté la maladie durant les semaines précédentes. Fort logiquement, les personnes malades du Covid-19 ne sont pas admises.