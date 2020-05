Les restaurateurs vaudois dénoncent l’attitude «suicidaire» des régies

Les bistrots autorisés à ouvrir lundi prochain? La belle affaire, semble dire l’association GastroVaud. Elle vient en effet d’analyser les résultats d’un sondage mené ces dernières semaines auprès de ses membres. La situation décrite par les restaurateurs vaudois montre que, si des aides leur parviennent, il reste encore du boulot. C’est principalement sur les loyers que pointe le doigt de GastroVaud, qui demande que les régies immobilières participent à l’effort collectif. Si les Communes sont plutôt promptes à faire un geste sur les loyers, il n’en est rien, ou presque, du côté des régies.

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir

Plus de 80% des participants au sondage ont ainsi demandé un geste en matière de loyers. Parmi eux, 15% ont obtenu une réduction de loyer et 14% son effacement complet. Mais près d’un tiers n’a rien arraché du tout, pas même une suspension de loyer, qui repousserait à plus tard son paiement.

Efforts des Communes

Dans ces chiffres se dégagent des comportements bien différents. Ainsi, les Communes ont notoirement fait des efforts. Elles ont répondu rapidement et favorablement aux demandes des patrons occupant leurs pintes. Seuls 2% des restaurateurs dépendant d’une Commune n’ont obtenu aucun aménagement. Les propriétaires traitant directement avec les restaurateurs se montrent un peu plus frileux mais restent dans la moyenne. Près d’un tiers d’entre eux a toutefois refusé un geste commercial.

Mais plus de la moitié des restaurateurs dépendent d’une régie immobilière. Et, là, seuls 14% des bistrotiers se sont vu octroyer une réduction de loyer. Et ils ne sont que 9% de chanceux à voir leur loyer effacé de l’ardoise. Au final, 38% des demandes n’ont obtenu aucune satisfaction et 40% sont encore en attente d’une réponse de leur régie. «En refusant des aménagements de loyers, les régies immobilières jouent un jeu doublement suicidaire, insiste Gilles Meystre, président de GastroVaud. D’abord pour les restaurateurs, mais aussi pour leurs bailleurs, qui risquent de se retrouver durablement avec une surface commerciale vide.»

Il faut noter que le sondage (plus de 500 réponses) ne rend compte que partiellement de la réalité actuelle. Un accord a été trouvé à la mi-avril entre le Canton, les bailleurs et les petits commerçants, qui ne paieront qu’un quart de leurs loyers de mai et juin. Reste encore à voir qui en bénéficiera car, pour que cela fonctionne, les bailleurs doivent accepter ces conditions, ce qui ne semble pas être le cas de tous.

«Il s’agira aussi d’assouplir les règles de cette aide, revendique encore Gilles Meystre. Car 38% des restaurateurs ne recevront rien en raison de leur loyer, qui dépasse le plafond de 5000 francs fixé par l’État.» Pour GastroVaud, il s’agit de faire profiter de l’aide étatique à davantage de commerces. Soit par le déplafonnement de cette limite, soit en étendant cette action aux mois suivants. «Ce n’est pas parce qu’on ouvre lundi qu’on n’aura pas besoin d’aide, rappelle Gilles Meystre. Le chiffre d’affaires des bistrots va être durablement impacté.» Il rappelle en outre la situation de certains patrons qui perçoivent moins d’aides que leurs employés.