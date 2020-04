Le restoroute au temps du coronavirus

Drôle d’endroit pour une rencontre qu’un restoroute. Photographe maison, Jean-Paul Guinnard a arpenté ces îles de béton délestées de présence humaine depuis la crise du coronavirus. N’y manque plus que l’apparition croassante d’un zombie ou encore, au fond d’un parking éclairé d’un néon jaunasse, les fantômes mythiques du film de François Dupeyron. En 1988, sur une aire de soi-disant repos, Catherine Deneuve, la mèche larguée, en manteau léopard de bourgeoise, y croisait un Gérard Depardieu en panne, plus hirsute que jamais. Désormais, toutes ces histoires de restoroute retournent à la jungle.

Il y a de la sauvagerie sous la sérénité des images de Jean-Paul Guinnard, des arcs électrifiés qui ne demandent qu’à crépiter, une torpeur fallacieuse sous la géométrie. En 2015, un restoroute sortait l’écrivain Joseph Incardona de l’anonymat. Grand prix de littérature policière en 2015, «Derrière les panneaux, il y a des hommes» balise un voyage littéraire. Autant vous dire que Depardieu se glisserait dans le costard de ce héros qui dort dans sa bagnole sur le bitume depuis 6 mois.

«Ces endroits de passage n’arrêtent pas, et pourtant un condensé d’humanité y grouille» Joseph Incardona, écrivain

Un homme blessé qui mate comme un reptile immobile, prêt à bondir sur le criminel qui lui a volé sa vie. Fabulateur né, Suisse par sa mère, Sicilien par le père, le romancier se définit comme un enfant des non-lieux. «Je suis fasciné par les aéroports, les gares. Et les restoroutes, bien sûr. Ces endroits de passage n’arrêtent pas, et pourtant, un condensé d’humanité y grouille, familles, prostituées, voleurs, représentants de commerce. Des gens y laissent une existence de labeur, des amours y naissent.»

Sa madeleine de Proust sent l’essence et l’iode. «Le restoroute, c’était l’étape vers l’ailleurs, les Autogrill Pavesi construits vers 1945-50, dans l’immédiat après-guerre par Angelo Bianchetti, ceux entre Turin et Milan surtout, à cheval sur l’asphalte, une vision très optimiste du progrès, l’esprit des temps modernes, toute une poétique. Et puis il y avait le hors-bord de mon père que nous traînions, le réservoir tout juste rempli de fuel.» Les souvenirs carburent à l’étrange. Joseph Incardona les dope «d’effluves de cappuccinos et croissant chaud, d’odeur de savon pour laver les vitres, des WC bondés, un peu sales.» Un gamin sort du bunker des toilettes, se découvre romancier. Il se retourne, et derrière les masses de béton échouées là «comme des paquebots laids et splendides», la nature reprend ses droits. Soudain, le pépiement d’un moineau. Au temps du coronavirus, les oiseaux règnent.