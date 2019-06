Revêtue d’inox, la piscine d’Orbe ouvrira samedi

Le syndic d’Orbe Henri Germond est homme de parole: c’est en peignoir qu’il a pris part mardi à l’inauguration de la piscine communale rénovée, et, comme il l’avait promis, c’est dans un magnifique caleçon de bain rouge que le socialiste s’est jeté dans l’eau du haut du plongeoir des 3 mètres, à peine le ruban coupé en compagnie de sa collègue, la municipale Myriam Schertenleib.

Il faut dire que, comme l’a souligné cette dernière, la réouverture de cette installation d’importance régionale était très attendue et le timing des travaux «chaud, chaud, chaud». Commencés le 31 août 2018, ceux-ci ont consisté en un cuvelage des 925 m2 des bassins au moyen d’acier inox. Cent tonnes de métal sont venues donner un coup de jeune à cette piscine datant de 1961 et faciliteront grandement son entretien.

La rénovation va offrir plus de confort aux baigneurs, mais ce n’est pas tout. Chaque année, des centaines de mètres cubes d’eau vont être économisées grâce au gain en étanchéité, alors que des installations de pompage et de filtration plus efficientes permettront des économies d’énergie et des dosages de produits de traitement à la baisse. Une installation photovoltaïque est destinée à l’autoconsommation. Nouveaux plongeoirs, nouveau toboggan, à trois pistes, et nouvelle pataugeoire ombrée complètent cet assainissement dont le budget, un peu plus de 4,2 millions de francs, a été respecté. (24 heures)