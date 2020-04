Sur les rives du Léman, la nature est sous pression

Dans le Canton de Vaud, la nature est mise sous forte pression par les promeneurs sortant de leur confinement. Davantage dans les zones suburbaines que dans les régions plus éloignées, montagne ou forêts. Les bords du Léman sont, entre autres, pris d’assaut. Dans la réserve naturelle des Grangettes, qui s’étend sur tout le périmètre du Haut-Lac, ou à l’île aux oiseaux de Préverenges, cela tombe particulièrement mal en cette période de migration printanière des oiseaux. Celle-ci a commencé au début du mois de mars et se poursuivra jusqu’en juin.

«Des centaines de milliers de volatiles volent au-dessus de la région, souligne Olivier Epars. Certains passent tout droit. Mais beaucoup s’arrêtent pour nicher ou pour se reposer et se nourrir ici, avant de repartir.» Or les oiseaux qui ont besoin des rivages pour trouver leur nourriture (tels les limicoles ou les échassiers, qui se nourrissent de minuscules larves ou de vers dans la vase ou entre les cailloux) sont très sensibles au dérangement.

Une année propice pour les oiseaux

Ce qui est d’autant plus dommageable que cette année bissextile devrait leur être particulièrement propice. Car, comme tous les quatre ans, le Léman est abaissé de 20 centimètres, ce qui augmente la surface des plages où les oiseaux peuvent se nourrir.

Parmi ces derniers, le bécasseau variable a son maximum de passage dans la région entre la mi-mars et la mi-avril. Le petit gravelot, lui, est un des premiers arrivés dans le coin. Il niche sur les bancs de graviers au bord des rivières. C’est une bonne trentaine d’échassiers que l’on peut admirer actuellement aux Grangettes. Ils ont pour nom courlis cendré, échasse blanche, avocette élégante, bécasseau minute, chevalier gambette, combattant varié, ou encore chevalier aboyeur.

Ne pas sortir des sentiers balisés

Ils remontent de l’Afrique de l’ouest en longeant les côtes marocaines puis espagnoles, atlantiques ou méditerranéennes, et vont se reproduire dans les landes et marais scandinaves ou russes.

La réserve des Grangettes n’est pas interdite aux promeneurs. Mais ces derniers sont priés, plus que jamais, de ne pas sortir des sentiers balisés. «Il faut être prévenant à l’égard de l’avifaune, aux Grangettes et à l’île aux oiseaux de Préverenges surtout, explique Olivier Epars. Car si les oiseaux sont dérangés, ils pourront moins reprendre de force. Et leur taux de reproduction sera plus faible.»