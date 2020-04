Pour ses 100 ans, il s’offre le scalp du Covid-19

Quand le préfet lui a annoncé qu’il ne lui rendrait finalement pas visite pour lui transmettre en personne les vœux des autorités –mesures de confinement obligent–, Édouard Curchod, 100 ans ce vendredi, ne s’est pas formalisé: «Pas de souci, on se voit pour les 110.»

On parie volontiers sur une décennie de plus pour l’alerte senior, volontiers pitre et blagueur, tant il semble défier le temps. À le voir, tout sourire, se prêter au jeu de la photo depuis la fenêtre de sa chambre de l’EMS La Fontanelle, boulevard Saint-Martin, on lui donne aisément vingt ans de moins.

Tailleur de pierre de formation, il a fait carrière durant trente ans chez le marbrier Raymond –«J’étais payé 15 cts. de l’heure après quatre ans d’apprentissage, une autre époque»– avant de travailler dans le secteur de l’imprimerie chez Säuberlin & Pfeiffer. Toujours à Vevey, sa ville de cœur, celle où il est né et qu’il n’a jamais quittée.

«J’étais mal fichu»

Si l’aide bienveillante du personnel lui est nécessaire pour se déplacer, l’homme a de la ressource à revendre. Il l’a prouvé tout récemment de manière magistrale en sortant indemne, ou presque, de trois vilaines semaines de lutte contre le Covid-19: «J’ai eu de la fièvre, des vomissements, j’étais vraiment mal fichu, comme on dit en bon vaudois, admet-il au téléphone. Je suis encore bien fatigué, ce qui est étrange puisque ce sont les autres qui bossent! Mais je suis de nouveau en forme, j’ai toujours la tête sur les épaules et la langue bien pendue. Tout ça, c’est parce que le Seigneur l’a bien voulu. Dieu m’a toujours aidé.»

C’est peu dire qu’Edouard Curchod est homme de foi. Actif au sein de l’Union chrétienne, le Veveysan a donné plus de huit décennies de sa vie au service des fidèles, jeunes et moins jeunes: «J’en ai consacré plus de 50 comme moniteur pour les jeunes lors des camps d’été organisés à Vaumarcus (NE) –qui fêtent leurs 100 ans comme moi cette année!–, puis une trentaine auprès des aînés, ajoute celui qu’on surnommait affectueusement «la Bouée». Sur 100 camps, j’en ai fait 84.». Un exemple d’engagement et un témoin du siècle pour plusieurs générations de jeunes et moins jeunes croyants.

«Un message d’espoir»

Au sein de l’EMS La Fontanelle, où il vit depuis un peu plus d’une année, il est carrément devenu un totem. «Il a été le premier à contracter le virus, puis plusieurs autres ont suivi, sans aucun décès à la clé», explique son fils Édouard Curchod, quatrième du nom, photographe et mémoire visuelle incontournable de la Riviera, qui n’a pas revu son paternel depuis deux mois.

«C’est un message d’espoir pour tous, ajoute Aranka Molnar, directrice de l’EMS. Une force spirituelle pour l’établissement, il a d’ailleurs beaucoup prié pour nous. Si nous n’avons enregistré aucun décès alors que la moyenne d’âge de nos résidents est de 90 ans, je suis convaincue que nous le lui devons en partie, grâce à son bon caractère et à son énergie. Il est là depuis une année, mais nous avons l’impression de le connaître depuis bien plus longtemps. Il a adopté tout le monde. Il a souvent remercié les membres du personnel pour leur soutien lors de son processus de rémission, mais c’est lui notre ange gardien.»