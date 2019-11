1,24 million pour la nouvelle place

«On reprend le processus du réaménagement de la place du Marché là où on l’avait laissé après la nomination du bureau lauréat du projet.» Pour le municipal de l’Urbanisme, Jérôme Christen, l’heure est venue d’empoigner à nouveau le dossier mis entre parenthèses le temps de connaître le verdict du vote sur l’initiative pour un parking souterrain (et la fin de la Fête des Vignerons).

Pour rappel, avec 53,69% des voix, les Veveysans avaient refusé en mai dernier le projet de parking souterrain et ainsi donné le feu vert au projet municipal validé par le Conseil communal en 2016, un remodelage à 12millions. La copie du bureau veveysan Verzone Woods Architectes prévoit une moitié ouest laissée à la voiture et une partie est laissée aux piétons et aux manifestations, dont le marché.

Le bureau lauréat doit désormais rendre une copie définitive en tenant compte des remarques, lors de la démarche participative, des autorités, du public et d’un cercle de professionnels. Pour ce faire, la Municipalité demande un crédit de 1,24million de francs au Conseil communal, qui se prononcera probablement fin janvier.

La modification et la planification de la réalisation du projet durera deux ans. Une période qualifiée «de transition» durant laquelle la Municipalité a souhaité faire un pas dans le sens du projet avec une nouvelle configuration à 312 places plus grandes (contre 472 avant la Fête des Vignerons) et des espaces ainsi libérés vers la Grenette et les terrasses. «Cela nous permettra également de faire du prototypage de mobilier urbain, c’est-à-dire de le tester avant de le valider.»