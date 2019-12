13,7 millions pour les Alpes vaudoises

La dernière part du gâteau «Alpes vaudoises 2020» est en voie d’être allouée, moyennant l’approbation du Grand Conseil. Le Conseil d’État a adopté un décret concernant les 13,7 millions d’aides à fonds perdu qui serviront au financement d’installations touristiques. En l’occurrence: à Leysin (piste de Chaux-de-Mont, enneigement mécanique aux Fers, télésiège débrayable Choulet–Le Fer), aux Diablerets (téléphériques du Pillon), à Rougemont (domaine de la Videmanette) et à Château-d’Œx (parc ludique d’apprentissage et espace sports et loisirs quatre saisons). L’aide cantonale couvrira une partie des 38,7 millions d’investissements nécessaires pour ces projets.

Avec ce quatrième train de mesures –après ceux de mars 2016, mai 2017 et juin 2017–, le total des montants attribués s’élèverait à 46 millions. Ce programme arrêté en 2015 pour la période 2016-2023 doit permettre «une rationalisation et mise à niveau des domaines skiables, entre autres pour les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020» prévus du 9 au 22 janvier, a rappelé le Conseil d’État ce jeudi.

Le gouvernement a toutefois dû opérer certains choix depuis le début du processus. Il a ainsi renoncé à la modernisation de la télécabine d’Isenau (aux Diablerets), décision qui a fait grand bruit. De même, la réaffectation de la piste Cabane – Pierres-Pointes – col du Pillon de Glacier 3000, qui a fait l’objet d’un recours de Pro Natura, n’a pas été retenue. Le Conseil d’État précise que «ces projets pourront cependant être traités en temps opportun».