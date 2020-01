Le 25e Marché de Noël a parlé espagnol

Yves Cornaro n’a pas encore les résultats chiffrés du 25e marché de Noël de Montreux (21 novembre-24 décembre), mais la tendance générale ne fait aucun doute: «Le bilan sera très positif, se réjouit le cofondateur, président et directeur de la manifestation. La barre des 550000 visiteurs de l’an dernier sera certainement dépassée». Ni la météo maussade des derniers jours, ni l’annulation du train pour visiter le Père Noël aux Rochers-de-Naye le week-end avant Noël en raison de bourrasques de vent à plus de 150km/h n’ont gâché la fête.

Premier indice de l’embellie, l’affluence en semaine a augmenté auprès des 172 exposants: «D’habitude, ce sont des jours plus difficiles. Là, les vendeurs ont fait des journées très intéressantes.» Parmi cette masse de visiteurs inattendus, un constat: on y parlait beaucoup espagnol. «L’Espagne a été représentée en force cette année, elle a presque supplanté l’Italie, qui constitue traditionnellement notre public numéro un. J’ai noté également beaucoup de Suisses alémaniques. Peut-être le résultat de l’offre RailAway des CFF: 50% du billet offert et 50% sur le pack bretzel, vin chaud et tasse souvenir.»

Un autre type de visiteur s’est déplacé en nombre: le journaliste international. «Nous avons eu des télévisions de Chine, de Russie, des États-Unis, du Japon! Le Père Noël volant au-dessus des quais a eu particulièrement la cote. Une vidéo d’un influenceur a dépassé les 20 millions de vues sur internet. C'est énorme!»