Plus de 30 oppositions contre le gel des constructions

Une trentaine de particuliers aiglons, une entreprise et Pro Natura s’opposent à l’issue de l’enquête publique au projet de zone réservée de quelque 800 parcelles concernant 500 propriétaires. Pour rappel, Aigle doit redimensionner les zones à bâtir de son «périmètre centre» conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et à la mise en œuvre du plan directeur cantonal. La ville étant surdimensionnée au regard de sa capacité d’accueil.

Les autorités ont décidé de mettre en jachère un tiers du territoire communal, y gelant toute construction nouvelle pour une durée de cinq ans avec une prolongation possible de trois ans. Ce que l’Exécutif veut éviter, car la Commune est engagée dans la révision de son vieux plan directeur communal, et dans la conception de son plan général d’affectation. Outre le projet actuel, deux secteurs de la ville sont déjà bloqués: rue de Lausanne et En Martinet.

En attendant, aucun permis pour des constructions lourdes ne sera délivré. Ce qui ne sied pas à quelques particuliers. Ils invoquent une restriction de leurs droits de propriétaires et de «perte de valeur de leur bien». Certains évoquent une «absence d’équité de traitement et un manque de proportionnalité», les privant de possibilité de construire quand leurs voisins ont pu précédemment ériger des maisons. L’avocat d’un propriétaire estime qu’une construction sur son terrain vierge «n’altère pas plus la densification de la zone qu’elle ne l’est déjà». Un autre juge qu’avoir mis la zone réservée à l’enquête avant consultation publique et nouveau plan directeur communal consiste à «mettre la charrue avant les bœufs».

Un propriétaire parle de «situation arbitraire crasse et discriminatoire», «d’informations incomplètes», de «favoritisme».

Certains estiment au contraire que le projet ne va pas assez loin, que d’autres parcelles doivent être réservées. Comme l’arsenal, Novasalles, surtout celles de l’hôpital bientôt désaffecté, où il est prévu d’ériger le futur gymnase, dessein contesté par des propriétaires. C’est aussi dans ce secteur que Pro Natura a trouvé matière à opposition. Elle veut que soient gelées les prairies extensives. Elles sont «rares en plaine et leur fauche tardive permet le développement d’une biodiversité riche en espèces».