3800 paires de bras portent les JOJ

La dernière compétition de ski alpin des JOJ ne démarre que dans trois heures, mais la piste de la Jorasse fourmille déjà de monde en ce mercredi matin. Tandis que les officiels de la Fédération internationale de ski examinent le parcours du slalom parallèle, les bénévoles en peaufinent les derniers détails. Les portes ont été installées la veille, mais le travail ne manque pas. Yann Gilliéron, l’un des sept chefs de secteur en charge de la surveillance de la piste, et son équipe s’affairent à déplacer des filets de protection le long du tracé. Armé d’un râteau, Hervé Rempp chasse la terre et les cailloux qui émergent sur la ligne de l’arrivée. Responsable des «lisseurs» qui auront pour tâche d’aplanir la piste après le passage des athlètes, Sandrine Pittier briefe son équipe: «J’ai besoin de dix personnes à l’aise sur la glace et avec des carres bien affûtées.» Avant de s’aventurer sur la piste olympique gelée, l’avertissement n’est pas inutile: «Certains se sont inscrits à ce poste sans être conscients de ce qu’est une piste olympique. Le premier jour, ça a été la sélection naturelle», raconte Jan Luminati, un autre chef de secteur.

Aux Diablerets, ils étaient 240 engagés bénévolement pour les six jours d’épreuves. Au total, le comité de Lausanne 2020 a pu compter sur 3800 bonnes âmes dispersées sur tous les sites et occupant des fonctions variées allant de l’accueil au ravitaillement, en passant par l’accompagnement des athlètes dans les trains ou le nettoyage des chambres du Vortex. C’est l’École hôtelière de Lausanne qui a mis en place une large part de cette organisation.

Journées chargées

Au bas du Meilleret, les journées commencent tôt, généralement à 6h45. «Aujourd'hui (ndlr: mercredi), on a pu faire grasse mat’ et dormir quinze minutes de plus que d’habitude», rigole Jan Luminati en sirotant un café bienvenu. La journée de mardi a été chargée et longue: quatre manches de slaloms ont été disputées, entre lesquelles il a fallu déplacer toutes les portes. «Ça devrait être un peu plus calme pour ce dernier jour», estime Hervé Rempp. Vers 9h30, l’équipe s’offre d’ailleurs un luxe inédit: une pause café. «Ces derniers jours, on a dîné en mangeant un sandwich au bord de la piste», raconte Heinz Schneiter. À plusieurs reprises, les journées se sont prolongées jusque tard dans la nuit. À la gare, les équipes qui accueillent les athlètes doivent également être sur place à l’aube.

Ces conditions ne semblent pas entamer l’enthousiasme général. «L’ambiance est géniale et on fait de belles rencontres. J’ai pu faire des photos avec Amélie Klopfenstein, qui vient du même ski-club que moi», poursuit le Jurassien. «Je suis épaté par le sacrifice de chacun, confirme Hervé. Même lorsque le travail était pénible et qu’on a fini tard, je n’ai entendu personne se plaindre.» Certains répondent présent depuis le 2 janvier: avant les compétitions le 10janvier, il a fallu préparer le site.

Athlètes enchantés

L’heure de la compétition approche. Yann Gilliéron et ses collègues entament l’ascension du parcours pour se répartir de part et d’autre des deux couloirs de slalom. Sur la pente gelée, les crampons sont de rigueur. Les premiers skieurs s’élancent. Les bénévoles entrent en scène sur leurs talons pour remettre en état les portes malmenées avant le départ suivant.

La finale terminée, les bénévoles ne perdent pas de temps et commencent déjà le démontage du site avec l’aide de l’armée. Objectif: tout remettre en état avant le lendemain soir. La motivation est toute trouvée: il s’agit de terminer tôt pour profiter du repas organisé pour les bénévoles le jeudi soir. Les compliments régulièrement entendus dans les rangs des athlètes tout au long de cette semaine constitueront un autre salaire mérité