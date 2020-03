Près de 400'000 voyageurs ont embarqué sur MobiChablais

MobiChablais, qui dessert depuis décembre 2018 Aigle et Ollon, Monthey et Collombey-Muraz (VS), a bouclé récemment sa première année d’exploitation. «C’est la satisfaction qui prime, tant les échos positifs de la population sont importants, et malgré la complexité et les couacs inévitables lors de la mise en service», résume Yannick Buttet, président de Collombey-Muraz et du comité de pilotage du réseau de bus urbains.

Les chiffres du réseau de bus opérationnel sept jours sur sept, contre cinq avant sa création, en attestent. Ils ont été communiqués jeudi. Pour rappel, le réseau comprend 12 lignes, certaines avec une fréquence au quart d’heure (depuis août 2019).

Mise en place en deux temps, l’offre des bus vert et blanc désormais bien connus des 45'000 habitants potentiellement desservis a généré presque 400'000 voyageurs, informe Hugues Romain, responsable développement des Transports publics du Chablais (TPC), exploitant entre autres de MobiChablais. Depuis l’entrée en service, la fréquentation –un peu plus de Valaisans que de Vaudois– a augmenté de 16,2% avec désormais 1'060 trajets quotidiens.

Le service à la demande, exclusivité suisse, fait également son chemin. «Même si les CFF ne parviennent pas encore à adapter les informations et que le système de comptage peut planter le système», informe Grégoire Praz, directeur des TPC. N’empêche, le principe confirme qu’il répond à un réel besoin, assurent les Communes et les TPC, ne serait-ce par exemple que pour désenclaver les hauts d’Ollon. Le principe est de téléphoner 30 minutes avant, ou 15 minutes avant par l’application TPC Mobile, pour demander l’arrêt d’un bus.

Un modèle à suivre?

Entre décembre 2018 et décembre 2019 quelque «30000 demandes de passage ont été enregistrées, soit 82 en moyenne par jour», note Hugues Romain. 60% des courses ont été déclenchées en journée sur les hauts de l’agglomération, quand l’offre de soirée (qui supplée le réseau fixe après 19h30) est sollicitée à 82%. Des agglomérations suisses, et une hollandaise, se sont adressées au TPC pour information sur ce service exclusif.

Opérateur et Communes annoncent des améliorations prochaines, comme une nouvelle version de l’application qui permettra l’achat de billets, un système de cartes électroniques autorisant l’achat de tickets à l’avance chez des commerçants partenaires, des adaptations de quais et mobilier dans les divers arrêts.

Prochainement, Bex et Massongex pourraient rejoindre les quatre communes déjà partenaires du réseau, indique Yannick Buttet. De même que d’autres localités dont le territoire touche le dispositif, comme Val-d’Illiez, Lavey ou Yvorne. L’objectif avoué est d’atteindre un jour le million de voyageurs.