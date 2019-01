500 fois non à la suspension des Vevey Libre

Vevey Les deux municipaux suspendus par le Conseil d’Etat renoncent à faire recours, estimant être des lanceurs d’alerte. Plus...

Vevey Michel Agnant et Jérôme Christen, les deux municipaux Vevey Libre sous enquête pénale, contestent la violation de secret de fonction. Plus...

Vevey La Municipalité fait appel au Canton pour décider de la suspension ou non de Michel Agnant et Jérôme Christen. Plus...