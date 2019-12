Plus de 700 santons célèbrent la venue du Christ

On a tôt fait de se perdre dans les rues de ce vaste village, inspiré des paysages siciliens du XVIIe siècle. La crèche imaginée et façonnée par Créa Calame et Maurice Bianchi, une Yverdonnoise et un Chaux-de-Fonnier, s’étend depuis le début de l’avent sur quelque 120 m2 , en la basilique de l’abbaye de Saint-Maurice.

Rassemblant plus de 7 tonnes de matériel, les deux artistes ont créé un lieu vivant, habité par 700 santons en terre cuite. Ceux-ci vont et viennent selon les jours, contant les épisodes de la Nativité. Marie et Joseph ont ainsi fait leur apparition le 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, entreprenant leur long voyage vers Bethléem. Celui-ci vient enfin de se terminer. Mgr Jean Scarcella déposera l’Enfant Jésus auprès d’eux mardi, lors de la messe de minuit. Les Rois mages pourront ensuite venir l’adorer comme il se doit le 6 janvier, jour de l’Épiphanie.

Un livret invite les enfants à se plonger véritablement dans ce monde fourmillant de détails, à la recherche par exemple de petits animaux. Ce décor faisant appel aux cinq sens – on peut y entendre la roue à aube grincer, renifler les senteurs des épiciers ou déguster les biscuits disposés sur leurs étals – est à découvrir jusqu’au 19 janvier.

Visites libres et gratuites

du lundi au vendredi de 10 à 18h,

samedi et dimanche de 11 à 18h,

suspendues durant les offices

