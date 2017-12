A Aigle la BD offrira éveil et émerveillement

«Ce que l’on recherche, c’est une proximité, on aimerait que les gens se sentent comme dans leur salon. Le cadre du château crée une atmosphère beaucoup plus personnelle que celle des grandes halles où se déroule en général ce genre de manifestation», souligne Cyril Zoller, responsable de la communication pour le premier festival de BD du Chablais, qui aura lieu les 17 et 18 mars prochains au château d’Aigle. En dévoilant leur affiche, les organisateurs de l’événement centré sur le neuvième art ont livré un état d’esprit porté vers le partage et la rencontre intimiste, ouverte sur toutes les générations. «Le but, c’est de faire découvrir des artistes qui ont des choses à dire, un message à faire passer.»

Invité d’honneur, le Marseillais Turf contribuera à la création de cet écrin intime avec l’univers de sa Nef des fous, qui colle particulièrement au doux confinement du site historique. Parmi d’autres auteurs, on citera le Brésilien José Roosevelt, avec son petit personnage à tête de canard, ou le dessinateur de presse iranien Kianoush, proche de Charlie Hebdo, qui viendra notamment sensibiliser les écoliers en classe le vendredi et prendra part à un débat public le samedi. «Le but de la BD, c’est d’amener à la lecture, à la découverte et aussi de pousser le public vers plus de réflexion», note encore l’organisateur. Les rencontres se noueront autour d’expos, de dédicaces, de conférences, d’ateliers et d’une création du Théâtre Waouw, inspirée de la Nef des fous. (24 heures)