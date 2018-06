A Château-d’Oex deux rêves hôteliers fusionnent

D’un côté, il y avait l’envie de développer un centre musique et familles, doté de chambres à prix abordables et de salles de répétitions. Un projet porté par les autorités communales et touristiques afin d’orienter davantage la station de Château-d’Œx et sa région vers une clientèle quatre saisons. De l’autre côté, le groupe propriétaire de l’Hôtel Roc et Neige, Rock & Snow SA, sentait germer le désir de bâtir un nouvel établissement doté de davantage de salles, à la faveur d’un regain d’attrait auprès d’une clientèle axée sur les séminaires.

La synergie entre ces deux aspirations simultanées s’est imposée: «Cela fait maintenant plus de deux ans que nous travaillons ensemble, note le syndic de Château-d’Œx, Charles-André Ramseier. L’idée serait que le groupe Rock & Snow financerait l’hôtel et gérerait par la suite tout l’aspect hôtelier, ce qui nous arrange car cela n’est ni notre rôle ni de notre compétence. De notre côté nous les accompagnons pour toutes les questions administratives.»

Un groupe de pilotage réunit donc ces deux partenaires ainsi que les instances touristiques du Pays-d’Enhaut et des représentants de deux services cantonaux, dans le but d’élaborer les contours du futur complexe. «Il s’agirait d’un hôtel polyvalent qui mêlerait à la fois séminaires et stages musicaux et une clientèle traditionnelle. Des chambres communicantes permettraient d’accueillir familles et groupes sur des surfaces agréables. Il s’agirait d’un trois-étoiles, ce qui permettrait, en basse saison, de proposer des prix de la catégorie deux étoiles.» Au niveau de la capacité, l’hôtel serait prévu pour accueillir des groupes jusqu’à 200 personnes.

Le nouveau bâtiment serait érigé sur la parcelle – propriété de la Commune – située entre l’actuel Hôtel Roc et Neige et la route cantonale. Le prix de vente prévu de ces 7000 à 8000 m2 à Rock & Snow SA est de 200 fr. le m2. Le Conseil communal dira fin juin s’il accepte cette transaction qui ouvrirait la voie aux études architecturales et à cet élan vers un nouveau potentiel touristique.

«À l’heure où il est extrêmement difficile de trouver des investisseurs pour des établissements hôteliers situés en montagne, il est important de pouvoir compter sur des personnes sensibles et intéressées à mettre en valeur les atouts de la région ainsi que les produits locaux», argumente le préavis qui sera soumis aux élus. Aucun calendrier n’est encore précisé pour la réalisation, puisqu’elle sera tributaire du projet architectural choisi. (24 heures)