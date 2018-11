A Vevey, la Halle Inox tombe les échafaudages

Derrière la gare, les échafaudages ont délaissé le côté sud de la Halle inox, dernier vestige notable de l’ère industrielle veveysanne qui fit la renommée de la cité de la Riviera dans le monde avec ses Ateliers de construction mécanique. Et pour cause: cette partie de bâtiment, bordée par la Veveyse et les rails CFF, abrite le restaurant gastronomique Les Ateliers qui a ouvert ses portes jeudi soir au public, comme prévu.

Les six lofts construits dans les trois étages et attiques, ainsi que le patio géant qui sera ouvert au public au rez-de-chaussée, attendront le printemps pour prendre définitivement vie. «Nous avons mis la priorité sur le restaurant comme convenu, explique le promoteur Patrick Delarive. Pour le reste, le gros œuvre est terminé et les derniers échafaudages disparaîtront d’ici une semaine. Les clés seront remises aux propriétaires des appartements cette fin d’année pour que chacun procède aux aménagements intérieurs de son choix. L’ouverture définitive des lieux au public est prévue entre mars et juin.»

L’architecte Giovanni Pezzoli, qui a dessiné les lieux et qui est par ailleurs propriétaire du restaurant, confirme un chantier dans les délais et un emménagement progressif des propriétaires ces prochains mois. «Le patio sera terminé dans sa version brute dans quelques jours. Pour le public, je prévois une exposition en images sur l’ancienne vie de cette halle.» Là aussi pour le printemps.

Le coût total du chantier Halle Inox s’élève à 15 millions de francs, pour des appartements vendus entre 1,5 et 2 millions de francs. Le parking souterrain de douze places fait quant à lui encore l’objet d’un recours en justice concernant le nombre de cases laissées au public. Il s’agit du dernier épisode d’une saga judiciaire de plusieurs années entre les autorités locales et le promoteur au sujet de l’ouverture du lieu à la population.

Une étoile à récupérer

De leur côté, Jean-Sébastien Ribette et Sahondra Verdan, anciens patrons étoilés de l’Auberge de la Veveyse sont tout à leur rêve de démarrer une nouvelle aventure gastronomique. «Nous n’avons pas hésité lorsque l’occasion de travailler dans un tel lieu s’est présentée, même si cela signifiait de perdre notre étoile au Guide Michelin», lance Jean-Sébastien Ribette, 16 points au Gault et Millau 2017, en faisant visiter son nouvel écrin de 45 couverts avec vue sur l’équipe en cuisine. Sur le mur du fond, une photo géante noir-blanc rappelle l’activité passée de la halle. Au plafond, les luminaires sont ceux récupérés lors de la destruction des anciens ateliers.

La grande baie vitrée donne sur le futur patio public, sa charpente métallique d’époque et son pont de chargement roulant fixé au plafond à 15 m du sol. Pour l’heure, l’ensemble se présente encore dans sa version très brute. Pénalisant pour l’établissement? «Absolument pas, assure Sahondra Verdan, tout en continuant d’apprêter les tables pour les premiers clients prévus deux heures plus tard. Nous pouvons le dire, nous avons pu compter sur des chefs de chantier très respectueux et soucieux de nous voir ouvrir dans les délais et travailler dans les meilleures conditions.» (24 heures)