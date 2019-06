A Vevey, les juges acquittent un père accusé d'abus sur sa fillette

Le tribunal criminel de L'est vaudois a acquitté mardi matin l'homme accusé par sa fillette d'abus sexuels. Appliquant le principe cardinal du droit selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, la Cour a estimé qu'elle n'avait pas en sa possession suffisamment d'éléments déterminants pour se forger une conviction de culpabilité. Bien que ce doute ait été qualifié de ténu.

L'ancien fonctionnaire est donc libéré des lourds chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle aggravée, voies de faits qualifiés et violation du devoir d'assistance et d'éducation.

Le Ministère public requérait six ans d'emprisonnement, quand son conseil plaidait l'acquittement. «Il a fallu un certain courage à ce tribunal pour remettre au tout premier plan ce principe du doute, salue Me Jacques Barillon, défenseur. Dans une affaire comme celle-là, il lui aurait été plus facile de condamner, notamment sous la pression de l'opinion publique. Cette attitude est de plus en plus rare dans des affaires sexuelles qui impliquent des enfants.»

Acquitté des accusations les plus graves, ce père est néanmoins condamné à six mois de prison avec sursis pour n'avoir pas versé la pension d'entretien qu'il devait à sa fille durant plus d'une année.

(24 heures)