A la découverte du foin, qui façonne nos paysages et nourrit le bétail

Autour de la halle Landi à Château-d’Œx, les prairies s’étendent sur des kilomètres. Logique que la journée «De l’herbe à l’assiette» organisée par le parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut se soit déroulée dans ce cadre. Cette manifestation souhaitait mettre en avant un ingrédient aussi fondamental pour notre alimentation qu’invisible: le fourrage.

Comme pour n’importe quelle culture, entretenir une prairie de qualité demande beaucoup d’attention. Tout est mis en œuvre pour améliorer le rendement ainsi que la valeur nutritive de l’herbage. Des périodes de croissance suffisamment longues, l’alternance entre fauche et pâture, ainsi qu’une récolte qui ne soit pas trop intensive sont autant de facteurs déterminants pour la qualité finale du fourrage.

Tous d’une «haute qualité»

C’est ce travail indispensable qu’a promu le parc en récompensant les meilleures parcelles. 26 prairies appartenant à 14 agriculteurs ont été auscultées par un jury. C’est l’étonnement qui a d’abord frappé les spécialistes. «Tous les pâturages analysés étaient d’une très haute qualité, ce qui a fortement compliqué la tâche du jury», s’amusait Pierre Aeby, spécialiste des herbages de l’institut agricole de Grangeneuve. Au final quatre parcelles se sont distinguées. Parmi elles, la prairie de François Raynaud, agriculteur à Château-d’Œx. Plus que la victoire, c’est l’attention portée à son travail qui le rend heureux. «Il est important pour nous autres agriculteurs d’intéresser la population à notre métier, soutient celui qui gère une exploitation de 80 têtes de bétail. J’ai d’ailleurs l’impression que les consommateurs sont plus sensibles à la provenance et à la qualité des produits.»

«Ces pâturages définissent le visage de la Suisse»

Eric Mosimann a pu constater la volonté des éleveurs de partager leurs techniques. Lui aussi membre du jury, il s’est rendu sur les prairies des différents participants. Tous étaient personnellement présents lors de l’évaluation. Cette implication de la profession est très positive selon le chef de projet du parc Jura Vaudois. Car les herbages ne servent pas seulement à produire le fourrage nécessaire au bétail. «Ces pâturages définissent aussi le visage de la Suisse.»

L’échange entre les agriculteurs et le public était justement un des objectifs de la journée. «La question de l’herbage peut être très technique, admet Lea Megali, cheffe de projet agriculture et biodiversité pour le parc du Pays-d’Enhaut. Mais nous avons installé des postes didactiques et avons fait venir plusieurs animaux d’élevage pour ne pas attirer uniquement les professionnels. Sensibiliser la population au travail effectué par les éleveurs était primordial pour nous.» (24 heures)