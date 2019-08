«A nos âges, on ne pensait plus pouvoir tomber amoureux»

Regards complices. Mots doux. Caresses sur la joue. Bisous volés. Il n'y a pas de doute: Fernande Simecek, 78 ans, et Alain Matthey, 80 ans, sont amoureux. «On a de la peine à comprendre ce qui nous arrive, surtout à nos âges», rigolent-ils.

A chaque édition de la Fête, parmi ses milliers d'acteurs-figurants et bénévoles, des liens se créent, des histoires s’écri­vent et des couples se forment. En plus d'en être la preuve vivante, Alain et Fernande confirment aussi que l'amour n'a pas d'âge. «Je ne voulais plus avoir d'homme dans ma vie. Et bien, le sort en a voulu autrement», sourit Fernande, divorcée et mère de deux enfants.

Coup de foudre

Tous deux bénévoles rattachés à la commission des costumes - elle en tant que couturière, lui en tant que scribe -, ils se rencontrent en mars 2018. Pour Fernande, c'est un véritable coup de foudre: «Quand je l'ai vu, je me suis dit que je le connaissais.» Elle mène sa petite enquête et, effectivement, elle s'aperçoit que l'homme qui l'a faite craquée n'est autre que l'ancien syndic de la commune où elle vit, la Tour-de-Peilz. Pour Alain, père d'une famille recomposée de cinq enfants et veuf de sa seconde épouse, les choses se sont fait plus progressivement: «C'est une femme très agréable qui a son caractère. Mais petit à petit, on s'est rapproché et elle est parvenue à me séduire.»

Aujourd'hui, s'ils interprètent l'un des six couples de mariés de la Noce, rien au départ ne les prédestinait à endosser ce rôle. Lui, faisait partie de la troupe des marins-pêcheurs, elle de celle de la Saint-Martin. «C'est alors que j'ai demandé à la présidente de la commission des costumes, Monique Pugin, s'il était possible de changer de troupe pour rejoindre celle d'Alain», raconte la septuagénaire. Et depuis là, tout s'enchaîne. Touchés par leur histoire, Giovanna Buzzi et Daniele Finzi Pasca, respectivement styliste et metteur en scène du spectacle, leur proposent alors de devenir l'un des six couples du tableau de la Noce.

Contre l'idée d'un mariage

Pas question toutefois d'envisager un vrai mariage. «La tradition veut que les couples de la Noce se marient dans l'année, explique Alain. Mais nous avons rapidement dit à Daniele Finzi Pasca que ce n'était pas notre souhait, car à nos âges, ce n'est pas raisonnable. Il nous a alors suggéré de nous fiancer, et c'est ce que nous avons fait.»

La suite? «Il faudra que nous apprenions à vivre en couple hors de la folie de la Fête.», répond Fernande. Et sa douce moitié de conclure: «Une chose est sûre, nous voulons passer la dernière étape de notre vie ensemble.»