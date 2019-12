Agnant et Christen renoncent à faire recours

Michel Agnant et Jérôme Christen renoncent à faire recours, «par souci de pacification et afin d'éviter des tensions institutionnelles supplémentaires». La peine symbolique, de 10 jours amendes (à 80 fr.) avec sursis, leur avait été infligée par la justice pour avoir transmis à leur collaborateur, Christophe Privet, un procès-verbal de séance de Municipalité ainsi qu'un extrait.

L'information ressort d'un communiqué envoyé ce mardi matin par les deux municipaux veveysans: «Michel Agnant et Jérôme Christen estiment que leur honneur doit s’accommoder de cette condamnation symbolique. Ils souhaitent ainsi contribuer à clore sagement ce mauvais feuilleton, qui a été aussi pénible pour la communauté veveysanne que pour eux, et d’éviter les tumultes disproportionnés que serait susceptible de provoquer un nouveau jugement devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal.»

La semaine dernière, le Conseil d'Etat avait de son côté décidé de renoncer à entamer une procédure de révocation à l'égard des deux élus: non seulement une telle demande était disproportionnée par rapport à la légèreté de leur peine; mais de plus, le Tribunal cantonal avait estimé en octobre qu'il n'y avait pas lieu de considérer rompu le lien de confiance entre les deux municipaux et les citoyens veveysans.

A noter que les élus ont publié ce mardi les considérants du jugement rendu le 13 novembre par la présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, Anne-Catherine Page.

Pour juger de la complexité de la situation, cette dernière n'a pas manqué de s'appuyer sur le rapport d'audit commandé par le Canton, duquel il ressort que Michel Agnant avait souffert de l'absence de services prévu et que, contre les deux Vevey Libre, le camp adverse avait pris des décisions «incohérentes» relatives à la gérance du parc immobilier de la Ville et aux affaires en lien avec la suspension de Lionel Girardin.

Pour rappel, elle a estimé que les deux élus n'auraient pas dû transmettre de PV à Christophe Privet, dans la mesure où ce document est confidentiel, peu importe son contenu, et que Christophe Privet n'est pas payé par la Ville. D'autre part, les deux municipaux auraient pu protéger leurs intérêts face au problème qu'ils rencontraient (le fait que leurs propos ne soient pas ou mal retranscrits dans les PV) par une autre voie qu'en révélant le contenu des deux PV en question.