Aigle: Un budget 2020 équilibré malgré l’accueil de jour

Les charges estimées dans le budget 2020 de la Ville d’Aigle sont de l’ordre de 46,5 millions de francs, à peu près l’équivalent en recettes. Le projet laisse apparaître un léger débours de 24'000 francs. La marge brute d’autofinancement est convenable: 2,8 millions.

Ce cash-flow ne sera néanmoins pas suffisant pour couvrir les investissements de l’an prochain qui, s’ils sont tous réalisés, atteindraient 25 millions. Il faudra de nouveau recourir à l’emprunt dont les taux d’intérêt demeurent infimes. Les plus importants et prioritaires toucheront les bâtiments scolaires et les infrastructures routières, aussi l’entretien courant des biens communaux. Figure aussi dans le plan un montant relatif au grand projet de l’Espace événementiel des Glariers qui fera l’objet d’un référendum le 9 février. La dette de la commune fin septembre se montait à 62,2 millions alors que le plafond d’endettement pour la législature est de 100 millions.

Neutralité fiscale en 2020

Pour rappel, la Municipalité a plaidé pour la neutralité fiscale en 2020 voulue par le Canton, avec pour conséquence une baisse de 1,5% du taux d’impôt communal en échange de la reprise par l’État du financement des soins à domicile. Le Conseil communal l’a accepté le 31 octobre.

Point épineux inscrit dans le budget, la participation aiglonne – comme pour les 14 autres communes du district – à l’accueil de jour de la petite enfance, dont les coûts de fonctionnement vont augmenter. Ce budget spécifique a été refusé le 10 octobre par 13 communes sur 15. Il sera de nouveau présenté ce jeudi soir en assemblée extraordinaire. «Pour l’heure, Aigle joue la prudence et a décidé de fixer sa contribution au réseau à 1,9 million contre un peu plus de 1,4 en 2019», précise le syndic, Frédéric Borloz.

La Municipalité a pris en compte dans l’établissement du budget un afflux l’an prochain de nouveaux habitants, plusieurs centaines, compte tenu du nombre très important de chantiers en construction, comme Clos du Bourg ou Margencel. Selon la municipale Maude Allora, «ce sont 250 à 300 nouveaux appartements qui auront trouvé preneur d’ici à la fin de l’année.»