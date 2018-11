Aigle anticipe pour équilibrer son budget

«J’ignore comment font les autres Communes, mais de notre côté nous prônons l’anticipation, et ce depuis plusieurs années. Ça nous permet de proposer des budgets équilibrés», informe le syndic d’Aigle, Frédéric Borloz, à l’heure de présenter celui de 2019.

Baisse due à la RIE III

Les argentiers de la capitale mondiale du cyclisme travaillent surtout sur la prospective RIE III. La 3e réforme de l’imposition des entreprises – entrée en vigueur le 1er janvier – induit une réduction de la fiscalité des personnes morales. Avec pour conséquence moins de rentrées pour les Communes. «Nous avons décidé de constituer ici une réserve de 400'000 francs», poursuit l’édile.

L’anticipation prudente et raisonnée de la Municipalité porte aussi sur la mise en action le 9 décembre du bus d’agglomération (Chablais vaudois et valaisan) avec des charges supplémentaires de 730'000 francs. Là encore, une provision a été constituée. Soucieux de renforcer ses politiques culturelle et sportive, l’Exécutif fait figurer 230'000 francs au budget pour les financer. Sans compter le fonds de réserve pour des événements à portée internationale: Concours mondial de Bruxelles en mai (80'000 francs), Championnats du monde de cyclisme en 2020 (150'000 francs).

Le budget laisse apparaître un bénéfice de 51'000 francs sur un total de 46,1 millions. Le cash-flow attendu est de 3,6 millions. En 2019, Aigle investira plus de 21 millions, dont au moins 13 pour les bâtiments (écoles, terrains de sport, etc.). (24 heures)