Aigle reçoit un legs de vitraux magistraux

Histoire

Entre fûts de bière, ping-pong et disparition





Le café de la Banque, dirigé par Franz Herren entre 1929 et 1935.





Philippe Reitzel ne se souvient pas de ces fameux vitraux récemment légués à sa commune, mais bien du Café de la Banque, surtout des deux petites tables à la terrasse où, alors enfant, il dégustait des sirops grenadine. «J’accompagnais mon oncle Eugène Muller, sellier-tapissier bien connu à la rue Farel. Un petit passage menait de son atelier au Café de la Banque, où il prenait souvent l’apéro. Le café était très prisé des Aiglons.»

On ne trouve pas la date de construction du Café de la Banque. La première mention de l’estaminet figure en 1875 dans le «Nouvelliste vaudois». Trois ans plus tard, injonction dans le «Confédéré»: «Les personnes ayant des tonneaux de bière appartenant à Krammer et Gyagert sont priées de les expédier de suite à B. Muller au Café de la Banque à Aigle». Est-ce la même famille? Toujours est-il qu’on retrouve un Charles Muller, propriétaire de l’établissement jusqu’en 1919. Le café, où les vins de la Commune sont vendus aux enchères ou de gré à gré, va souvent changer de patron jusqu’au mitan du XXe siècle: de Jouvenat à Zwahlen en passant par Herren, Hennard, Luginbühl, Jaton.



En janvier 1937, la femme du tenancier Jaton disparaît. On craint le pire et on inspecte les digues du Rhône et de la Grande-Eau. La sagacité de l’ex-chef de la brigade de sûreté Wagnière permet de retrouver la jeune mariée, qui s’était offert une escapade, conte le «Nouvelliste valaisan». Manque de chance pour Jaton, qui se fait dérober quelques jours plus tard environ 800 francs au café.



1937, c’est aussi la fondation dans le troquet du Ping-Pong Club Aigle, qui s’entraîne et organise des matchs du championnat de Suisse au Café de la Banque.



L’établissement (tout comme la dernière écurie banale d’Aigle) sera détruit en 1954, alors que François Monnet en est le tenancier. Un immeuble tout neuf est construit à la place, celui que l’on connaît aujourd’hui, et le Café de la Banque rouvre, tenu par Willy Brandt. Mais en 1978 l’enseigne disparaît et devient la Pinte communale, qui subsiste encore sous ce nom.